Скандальный Орбан набросился на Евросоюз из-за помощи Украине в войне с РФ

Венгерский премьер отверг мнение о том, что украинцы также воюют и за его страну.

Орбан обвинил Евросоюз во вмешательстве в войну в Украине / УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным неоднозначным заявлением об Украине. Так, он заявил, что большая часть Европы уже воюет против РФ, поскольку присылает Украине деньги и оружие, а также обучает украинских солдат. Об этом пишет Novinky.cz.

По словам Орбана, с этой точки зрения Венгрия не находится в состоянии войны, поскольку лишь оказывает гуманитарную помощь Украине.

"Мы выступаем за прекращение огня и немедленное начало мирных переговоров", - сказал глава венгерского правительства.

В то же время Орбан отверг мысль о том, что украинцы также воюют за Венгрию.

"Украинцы борются, и надо сказать очень героически, за свою страну. Безопасность Венгрии обеспечивается членством в НАТО. С этой точки зрения исход войны не влияет на безопасность Венгрии", - заявил он.

Кроме того, премьер-министр Венгрии назвал совместную финансовую помощь Украине от Евросоюза неправильным решением. "Хорошим решением было бы, если бы каждый делал вклад в Украину из своего государственного бюджета", - добавил Орбан.

Помощь Украине

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро, который вскоре должны представить.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", - заявил он.

До того руководитель венгерского парламента Ласло Кевер устроил скандал, когда заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - говорил Кевер.

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