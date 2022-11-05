'Орбана вытащили из заднего места Путина': в Варшаве устроили яркий перформанс

В Варшаве устроили яркий перформанс / Facebook/nataszita

В Варшаве прошел яркий политический перформанс, в котором высмеивалась трусливая пророссийская позиция премьера Венгрии Виктора Орбана.

Активисты устроили акцию под посольством Венгрии в Варшаве, сообщила в Facebook одна из участниц Наталья Панченко. Организатором акции выступает Евромайдан Варшава.

Она рассказала, что организаторы ставили перед собой цель привлечь внимание к зависимости венгерского премьера Виктора Орбана от России.

"Орбан раз за разом доказывает, что является супер дружбаном. Дружбаном Путина" - говорится в сообщении.

Активисты принесли под венгерское посольство куклу Путина, у которой из заднего места торчало туловище Орбана. При этом участники акции вместе освободили "Орбана" из его "плена".

/ Facebook/nataszita

"Прямо сейчас под посольством Венгрии в Варшаве я с другими активистами пытаюсь вытащить Орбана, который застрял в (неприлично, - ред.) Путина. Верю, что когда премьер Венгрии посмотрит на мир с другой перспективы, то сможет наконец увидеть, что Россия - это страна-террорист, что ее газ не только ужасно вонючий, но и смертоносный, и что именно из-за этой страны и ее политики в мире сейчас происходит экономический кризис" – добавила Панченко.

/ Facebook/nataszita

Напомним, ранее разгорелся дипломатический скандал между Будапештом и Киевом после хамских высказываний главы венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента.

При этом он проигнорировал вызывающее утверждение Кевера о "психических проблемах" Зеленского и заявил о том, что украинская сторона якобы говорит в неприемлемом тоне.

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