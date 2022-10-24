"Орбан, уходи": венгры взбунтовались и гонят в шею пророссийского премьера

Главные обвинения участников митинга сыпались в адрес правительства Виктора Орбана.
Массовые антиправительственные демонстрации состоялись в Венгрии. Десятки тысяч людей в центре Будапешта в воскресенье, устроили протест в 66-ю годовщину Венгерской революции.
В акциях принимали участие учителя и учащиеся, которые требуют повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, сообщает Reuters.
Главные обвинения сыпались в адрес правительства Виктора Орбана. Участники акции протеста утверждали, что им выплачивают им мизерную зарплату, тогда как инфляция превысила 20% в сентябре и продолжает расти.
"Я здесь... ради моих детей, должны произойти изменения. Эта бешеная инфляция... мы больше не можем экономить, мы просто не можем сводить концы с концами, поскольку цены стремительно растут", - рассказали участники акции.
При этом протестующие держали транспаранты "Орбан, уходи" и "Нет учителей — нет будущего".
По данным организаторов, в Будапеште собрались около 80 тысяч человек, что является едва ли не самой многочисленной антиправительственной акцией протеста за последнее время.
Массовые протесты в Венгрии
Напомним, педагоги в Венгрии протестуют не первую неделю, требуя повышения заработной платы, решения проблемы нехватки учителей и права на забастовку.
Добавим, что из-за резкого роста цен на энергоносители правительство Орбана было вынуждено с 1 августа отменить ограничение цен на энергоносители для некоторых потребителей, что было одним из ключевых элементов его социальной политики, отмечает Европейская правда.
Напомним, ранее разгорелся дипломатический скандал между Будапештом и Киевом после хамских высказываний главы венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.
Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента.
При этом он проигнорировал вызывающее утверждение Кевера о "психических проблемах" Зеленского и заявил о том, что украинская сторона якобы говорит в неприемлемом тоне.
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