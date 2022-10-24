"Орбан, уходи": венгры взбунтовались и гонят в шею пророссийского премьера

Массовые акции протеста в Венгрии / HVG

Массовые антиправительственные демонстрации состоялись в Венгрии. Десятки тысяч людей в центре Будапешта в воскресенье, устроили протест в 66-ю годовщину Венгерской революции.

В акциях принимали участие учителя и учащиеся, которые требуют повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, сообщает Reuters.

Главные обвинения сыпались в адрес правительства Виктора Орбана. Участники акции протеста утверждали, что им выплачивают им мизерную зарплату, тогда как инфляция превысила 20% в сентябре и продолжает расти.

"Я здесь... ради моих детей, должны произойти изменения. Эта бешеная инфляция... мы больше не можем экономить, мы просто не можем сводить концы с концами, поскольку цены стремительно растут", - рассказали участники акции.

При этом протестующие держали транспаранты "Орбан, уходи" и "Нет учителей — нет будущего".

По данным организаторов, в Будапеште собрались около 80 тысяч человек, что является едва ли не самой многочисленной антиправительственной акцией протеста за последнее время.

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Массовые протесты в Венгрии

Напомним, педагоги в Венгрии протестуют не первую неделю, требуя повышения заработной платы, решения проблемы нехватки учителей и права на забастовку.

Добавим, что из-за резкого роста цен на энергоносители правительство Орбана было вынуждено с 1 августа отменить ограничение цен на энергоносители для некоторых потребителей, что было одним из ключевых элементов его социальной политики, отмечает Европейская правда.

Напомним, ранее разгорелся дипломатический скандал между Будапештом и Киевом после хамских высказываний главы венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента.

При этом он проигнорировал вызывающее утверждение Кевера о "психических проблемах" Зеленского и заявил о том, что украинская сторона якобы говорит в неприемлемом тоне.

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