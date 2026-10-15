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Полный рот крови: жена Виктора Павлика испугалась за состояние артиста

Алена Кюпели
15 октября 2026, 15:25
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Катерина Репяхова сообщила, что Виктор Павлик перенес операцию и ему наложили швы.
Катя Репяхова, Виктор Павлик
Катя Репяхова рассказала о состоянии Виктора Павлика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кратко:

  • Что случилось с Виктором Павликом
  • Что послужило причиной такого состояния

Катерина Репяхова, жена народного артиста Украины Виктора Павлика напугала поклонников заявлением о состоянии здоровья своего 60-летнего супруга.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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По словам Екатерины, после стоматологического хирургического вмешательства у мужа ночью началось сильное кровотечение. Певец проснулся с полным ртом крови, а остановить её сразу не удавалось. Ситуация серьёзно встревожила блогера, которая решила поделиться произошедшим с подписчиками.

Виктор Павлик перенес кровотечение
Виктор Павлик перенес кровотечение / Скриншот

Почему возникли осложнения

Как объяснила Репьяхова, Виктору Павлику проводили повторную стоматологическую операцию. Ранее установленный имплант треснул, поэтому врачам пришлось наращивать костную ткань и заново устанавливать конструкцию.

Екатерина утверждает, что перед процедурой медицинские специалисты не уточнили важные сведения о состоянии здоровья певца. В частности, речь идёт об искусственном клапане сердца, установленном артисту, и препарате, который он принимает на постоянной основе для предотвращения образования тромбов.

Лекарство влияет на свёртываемость крови, что, по словам супруги певца, могло иметь значение при проведении хирургического вмешательства.

Блогер призналась, что произошедшее стало для неё серьёзным потрясением. Она также посетовала, что лично не проконтролировала все нюансы подготовки мужа к операции.

Виктор Павлик перенес кровотечение
Виктор Павлик перенес кровотечение / Скриншот

В каком состоянии находится певец

После ночного происшествия супруги обратились за медицинской помощью. Екатерина сообщила, что кровотечение удалось остановить, а самому артисту наложили швы. По её словам, сейчас состояние Виктора Павлика стабилизировалось, он чувствует себя хорошо, хотя на лице и теле остаются выраженные гематомы.

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О персоне: Виктор Павлик

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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