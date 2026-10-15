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Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Руслана Заклинская
15 октября 2026, 15:24
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Садовод Ольга Мартинишин рассказала, в каких условиях высаживать луковицы, чем их подкармливать и как защитить от морозов.
Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью
Как посадить лук осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Когда сажать лук на зиму
  • На каком расстоянии высаживать луковицы
  • Нужно ли укрывать озимый лук

Посадка лука осенью позволяет получить раннюю зелень весной, а при правильном выборе сорта - и полноценные луковицы. В то же время важно не торопиться с посадкой, ведь при слишком теплой погоде лук может преждевременно прорасти, а при неблагоприятных условиях - пострадать от морозов.

Главред выяснил, когда сажать лук под зиму, как подготовить почву и нужно ли укрывать грядку перед наступлением холодов.

видео дня

Когда сажать озимый лук

Советами по осенней посадке лука поделилась садоводка и блогер Ольга Мартинишин, известная в соцсетях как Баба Оля. По её словам, сроки посадки озимого лука зависят от климата и температуры почвы. В регионах, где холода наступают раньше, к работе можно приступать раньше, а в более тёплых местностях посадку откладывают.

"Температура почвы где-то около 10 градусов", - пояснила садовод, рассказывая об условиях для посадки лука.

По её словам, середина октября - уже подходящее время, чтобы постепенно начинать посадку. В то же время стоит учитывать местную погоду и выбирать именно озимые сорта, предназначенные для выращивания под зиму.

Блогерша также отметила, что кратковременное потепление после посадки не обязательно приведет к прорастанию лука. Однако ориентироваться только на календарь не стоит: сроки нужно согласовывать с температурой почвы и прогнозом погоды.

Как правильно сажать лук осенью

Перед посадкой Ольга Мартинишин готовит грядку и прокладывает ряды. Важно, чтобы почва была рыхлой, ведь в уплотнённой почве луковицам сложнее развиваться.

Расстояние между растениями зависит от размера посадочного материала и цели выращивания. Мелкий лук, который садовод в основном использует для получения зеленого пера, она высаживает гуще.

"Если луковицы покрупнее, то тогда примерно на 5", - рассказала блогерша, объясняя, как меняет расстояние между луковицами в зависимости от их размера.

После посадки лук нужно аккуратно присыпать почвой. Садовод делает это тыльной стороной граблей, выравнивая землю над грядками.

Чем подкормить озимый лук

Для осенней посадки Ольга Мартинишин использует специальное средство для лука, которое приобрела заранее. Его она рассыпает в подготовленных грядках перед высадкой посадочного материала.

В то же время блогерша рассказала, что в качестве альтернативы можно использовать золу и раствор куриного помета. Однако такие средства нужно применять осторожно, поскольку свежий куриный помет может повредить растения, поэтому его не стоит вносить непосредственно на луковицы или использовать в чрезмерной концентрации.

Выбор удобрений должен зависеть от состояния почвы и потребностей растений. Избыток удобрений не гарантирует лучшего урожая, поэтому важно соблюдать рекомендации по применению конкретного средства.

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью
Когда сажать озимый лук / Фото: скриншот

Видео с советами по посадке лука можно посмотреть по ссылке.

Нужно ли укрывать лук на зиму

Ольга Мартинишин отметила, что не укрывает свой озимый лук, поскольку выбирает сорт, предназначенный для зимовки в открытом грунте. По её наблюдениям, даже если отдельные части растения немного подмерзнут, весной лук может восстановиться.

"Я ничем не укрываю. Хотя я знаю, что купила именно озимый сорт. Поэтому нет необходимости его укрывать", - пояснила садовод.

В то же время блогерша отметила, что в местностях, где лук часто подмерзает, грядку можно дополнительно защитить. Для этого подойдут сухие листья, хвойные веточки или торф.

Укрытие особенно уместно, если ожидаются сильные морозы, а снежный покров нестойкий. При этом не следует чрезмерно уплотнять укрывной материал, чтобы не препятствовать доступу воздуха к почве.

Когда собирать урожай озимого лука

Осенняя посадка позволяет получить зелень раньше, чем при весенней посадке. По словам Ольги Мартинишин, она сажает лук, чтобы весной получить зелёное перо, а также вырастить луковицы для использования в кулинарии.

Точные сроки сбора зависят от сорта, погоды и условий выращивания. Зеленую лук можно срезать по мере отрастания перьев, а репчатый собирают после созревания, когда листья начинают желтеть и полегать.

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Об авторе: Ольга Мартинишин

"Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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