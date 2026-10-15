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Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Анна Косик
15 октября 2026, 15:19
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Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в ряде областей Украины.
Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода
Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Как изменится температура в Украине 16 октября
  • В каких областях ожидаются осадки
  • Где возможен мокрый снег и заморозки

Погода в Украине завтра, 16 октября, будет под влиянием циклонической системы на юге, центр которой теперь будет располагаться над Азовским морем. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Своим влиянием циклоничность охватит большинство областей, однако более ощутимым оно будет на Левобережье, особенно ночью. Лишь на северо-запад страны будет распространяться выступ высокого давления с севера.

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Циклон и антициклон какая разница инфографика
Циклон и антициклон - какая разница / Инфографика: Главред

"Облачное небо ночью будет защищать воздух от сильного охлаждения, днем ожидается умеренное потепление (теплее всего на востоке и юго-востоке страны)", - отметили синоптики.

Умеренные, ночью на Левобережье ожидаются местами значительные дожди, в Карпатах кое-где с мокрым снегом. Днем в большинстве южных областей без осадков. Ветер будет преимущественно северный, на востоке страны - восточный, 5–10 м/с.

Температура ночью снизится до +3+8 градусов, днем ожидается от +8 до +13 градусов. На Левобережье ночью будет теплее - +7+12 градусов, днем +13+18 градусов.

В Карпатах синоптики прогнозируют ночью около 0 градусов, днем +1+6 градусов.

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода
Погода в Украине 16 октября / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области 16 октября

В пятницу в столице и в Киевской области будет облачно. В Киеве ночью ожидается небольшой, а днем уже умеренный дождь. Ветер северный, 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах +3+8 градусов, днем прогнозируют +8+13 градусов. В Киеве ночью будет +6+8 градусов, днем +11+13 градусов.

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода
Погода в Киеве 16 октября / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине на выходных

Главред писал, что, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 17 октября на большей части территории Украины пройдут дожди, на юге - с грозой. Температура воздуха в западных областях ночью составит +1+6 градусов, днём +9+16 градусов. В других регионах ночью ожидается +8+14 градусов, днём +14+19 градусов.

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода
Погода в Украине 17 октября / фото: скриншот с meteoprog

18 октября на большей части территории страны прогнозируется облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +7+12 градусов, днем будет колебаться около +10+15 градусов.

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода
Погода в Украине 18 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время в Украине самой теплой останется погода в восточной части, а самой холодной - в западной.

Ранее сообщалось, что до 16 октября в большинстве областей Украины погода будет нестабильной, преимущественно дождливой. 15 октября в большинстве областей циклоническое влияние с Черного моря принесет дожди.

Ранее сообщалось, что зимой в Украине может выпадать снег, однако в низменных и более тёплых регионах он чаще будет сменяться дождём или быстро таять во время очередной оттепели.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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