Селекционные томаты продолжают формировать завязи осенью, а теплица, правильное проветривание и посев горчицы помогают сохранить урожай до холода.

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Помидоры плодоносят в октябре: какие сорта выдерживают холода и не боятся фитофторы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Какие помидоры плодоносят в октябре

Как защитить помидоры от фитофторы

Когда обрезать верхушки томатов

В октябре помидоры продолжают созревать в теплицах, формировать новые завязи и давать урожай, несмотря на ночные похолодания. Огородница Надежда Пидлесняк, автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок", показала сорта, которые остаются урожайными осенью, и рассказала, как защитить растения от болезней и продлить созревание плодов перед наступлением холодов. Какие помидоры подходят для позднего урожая и как ухаживать за ними в конце сезона - выяснял Главред.

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Какие сорта помидоров плодоносят в октябре

11 октября в теплице на участке Надежды Подлесняк еще дозревали томаты разных цветов и форм. Огородница объясняет, что выращивает преимущественно селекционные сорта, которые ценит за вкус, необычный вид и заявленную устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям.

Среди томатов, которые продолжают плодоносить осенью, - "Сладкая карамель Софии", "Чупа-чупс", "Блаженство Софии", "Желтое озеро Бред", "Гарвардский сквер", "Золотой Кендиксберд", "Ананасовый сержант", "Медовое авеню", "Дыня-мед" и "Апельсиновое манго".

Также огородница выращивает "Старинное сердце Пианфей", "Огненную комету Софии", "Золотой лимон", "Гурман полосатый", "Клубничный сержант Пепер", "Эрли Вондер", "Розовый тигр", "Сержант Пепер", "Поцелованный солнцем персик" и томаты "Хуго" чешской селекции.

По словам Надежды Подлисняк, на части растений до сих пор много завязей, а высокорослые кусты продолжают формировать новые плодовые кисти. На некоторых гроздях одновременно созревают помидоры и развиваются новые плоды.

Обычные летние сорта на её участке уже убрали, а собранные зелёные помидоры оставили дозревать в ящиках с яблоками. В то же время селекционные помидоры в теплице продолжают плодоносить.

"Друзья, это в значительной степени связано с тем, что современные сорта и гибриды томатов могут обладать повышенной устойчивостью к понижению ночной температуры. Некоторые из них выдерживают похолодание до плюс 5–8 градусов", - отметила Надежда Подлесняк.

Как выращивать помидоры в теплице до поздней осени

Важную роль в продлении плодоношения играет защищенный грунт. Теплица помогает поддерживать более благоприятные условия для растений, чем открытые грядки, особенно во время осенних дождей, туманов и резких колебаний температуры.

По словам Надежды Подлесняк, днем теплица накапливает солнечное тепло, а ночью помогает дольше его удерживать. Благодаря этому почва остывает медленнее, а растения меньше страдают от резких перепадов температуры. Кроме того, накрытие защищает листья от прямого попадания дождевой воды.

"Осенью теплица становится своеобразным щитом для растений. Днем она накапливает солнечное тепло, а ночью помогает дольше его сохранять. Благодаря этому почва остывает медленнее, а листья меньше контактируют с холодными осадками", - пояснила огородница.

Смотрите видео о том, какие сорта томатов устойчивы к похолоданию:

Еще одна особенность выращиваемых ею томатов - высокорослость. Такие растения могут продолжать расти и формировать новые плодовые кисти, пока позволяют температура, освещение и другие условия.

"Секрет урожая в это время заключается еще и в том, что эти помидоры высокорослые. Они продолжают расти и закладывать новые кисти, пока позволяют условия", - отметила Надежда Подлесняк.

Как защитить помидоры от фитофтороза осенью

Одной из главных проблем осеннего выращивания томатов остается фитофтороз. При благоприятных для возбудителя условиях, в частности при длительном увлажнении растений, болезнь может распространяться на листья и плоды. В результате огородникам приходится преждевременно убирать кусты и собирать недозрелые помидоры.

По наблюдениям Надежды Подлесняк, выращиваемые ею селекционные томаты остаются зелеными и продолжают плодоносить даже тогда, когда другие растения на участке уже пришлось убрать.

"Некоторые селекционные сорта обладают повышенной устойчивостью к отдельным возбудителям болезней. Благодаря этому растения могут дольше оставаться зелеными и продолжать плодоносить", - подчеркнула огородница.

Почему осенью важно проветривать теплицу

Несмотря на защиту от осадков и холода, осенью в теплице возникает другая проблема - избыточная влажность. Если на ночь полностью закрывать вентиляционные отверстия, влага от растений и почвы может скапливаться внутри, а на листьях будет образовываться конденсат.

По словам Надежды Подлесняк, после похолоданий она заметила на некоторых томатах пятна на листьях, которые связывает с осенней пятнистостью. Поэтому огородница старается не допускать длительного увлажнения растений и регулярно осматривает кусты.

"Как видите, сегодня на улице уже прохладно, но теплицу мы не закрываем наглухо. Если ночью температура составляет 8–12 градусов, вентиляционные окошки оставляем полностью открытыми", - рассказала она.

Важно контролировать влажность и обеспечивать циркуляцию воздуха, однако режим проветривания нужно согласовывать с фактической температурой. При значительном похолодании чрезмерная вентиляция может усилить охлаждение растений.

Помимо проветривания, огородница регулярно удаляет листья с признаками поражения. Такие части растений она обрезает после обнаружения проблемы, чтобы поддерживать кусты в надлежащем состоянии до конца сезона.

Зачем обрезать верхушки помидоров перед холодами

Когда сезон подходит к концу, важно направить ресурсы растений на дозревание уже сформировавшихся плодов. Перед прогнозируемым похолоданием Надежда Подлесняк удаляет лишние листья, верхушки и новые побеги высокорослых томатов.

По словам огородницы, после обрезки на стеблях остается меньше листьев, а воздух внутри теплицы лучше циркулирует. Она рассчитывает, что это поможет снизить избыточную влажность и будет способствовать созреванию уже сформировавшихся помидоров.

Перед похолоданием огородница планирует собрать спелые плоды, а также крупные зеленые помидоры. Так можно сохранить часть урожая, даже если температура на улице уже не способствует дальнейшему росту растений.

Зелёные помидоры могут дозревать и после сбора. Для этого их перебирают, отделяют повреждённые плоды и хранят в соответствующих условиях. Надежда Подлесняк рассказывает, что оставляет собранные зелёные помидоры в ящиках с яблоками.

Горчица в теплице: зачем сеять сидерат под помидорами

Еще один прием, который использует огородница, - посев горчицы непосредственно в теплице между помидорами. Ее выращивают как сидерат, чтобы улучшить структуру почвы и обогатить её органическим веществом после заделки зеленой массы.

По словам Надежды Подлесняк, она посеяла горчицу в сентябре, и к октябрю растения местами выросли на 8–10 сантиметров. Огородница считает, что сидерат помогает поддерживать благоприятные условия в верхнем слое почвы.

Горчица содержит природные соединения, в частности глюкозинолаты. После разрушения растительных тканей они могут образовывать вещества, воздействующие на отдельные почвенные патогены. Однако эффективность такого воздействия зависит от условий выращивания, вида возбудителя и способа использования растительных остатков. Сам по себе посев горчицы не гарантирует защиту томатов от фитофтороза или других заболеваний.

Еще одно преимущество сидерата - улучшение структуры почвы. Корни горчицы помогают разрыхлять землю, а по окончании сезона ее зеленую массу можно заделать в верхний слой почвы.

"Когда мы полностью соберем урожай томатов, то слегка заделаем горчицу в почву - на глубину менее 10 сантиметров. Она будет перегнивать и обогащать почву органическим веществом. Это будет вклад в подготовку теплицы к весенней посадке в следующем году", - рассказала огородница.

Вкусны ли октябрьские помидоры после сбора урожая

Осенью вкус помидоров зависит от количества солнечного света, температуры и степени созревания. Плоды, которые формируются в более прохладную погоду, могут отличаться по вкусу от летних. Однако их можно использовать для приготовления разнообразных блюд и домашних заготовок.

Надежда Подлесняк отмечает, что собранные в октябре помидоры сохраняют характерный томатный аромат. Она также высоко оценивает вкус выращиваемых сортов по сравнению со многими зимними магазинными томатами.

Огородница связывает особенности таких плодов с характеристиками сортов и содержанием сухих веществ. В то же время вкус и способность к хранению зависят от конкретного сорта, условий выращивания и степени спелости плодов.

"Конечно, эти помидоры уже не такие вкусные, как в июле или сентябре, когда было больше тепла и солнца. Но они все равно сохраняют томатный аромат и, на мой взгляд, намного вкуснее зимних магазинных помидоров", - отметила Надежда Подлесняк.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

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Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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