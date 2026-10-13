Сильный холод накроет почти всю Украину: синоптик назвала точную дату

Вы узнаете:
- Где завтра ожидаются дожди
- В каких областях температура воздуха будет выше +20 градусов
- Как изменится погода в Киеве
Погода в Украине завтра, 14 октября, будет довольно однородной. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11+15 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По её словам, только в Крыму и восточных областях ожидаются более высокие температуры - от +20 до +22 градусов в течение дня.
"14 октября существенных осадков не прогнозируется, облачность будет чередоваться с солнечными прояснениями. И только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдет дождь", - предупредила синоптик.
Погода в Киеве 14 октября
В столице в среду ожидается прохладная погода. Дневная температура поднимется лишь до +13 градусов. Дожди в Киеве, как и в большинстве областей Украины, завтра маловероятны.
"В ближайшее время в Украине самой теплой останется погода в восточной части, а самой холодной - в западной. В целом условия будут комфортными, как для этого времени года", - добавила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине с 13 по 16 октября в большинстве областей будет нестабильной, преимущественно дождливой. В ближайшие двое суток ее будет вызывать холодный атмосферный фронт, пришедший с запада.
Накануне стало известно, что во второй половине текущей недели циклоническая активность над Черным морем станет причиной дождей различной интенсивности в большинстве областей Украины.
Ранее сообщалось, что зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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