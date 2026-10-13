Сильный холод накроет почти всю Украину: синоптик назвала точную дату

В ближайшее время самые низкие температуры ожидаются в западных областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 14 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где завтра ожидаются дожди

В каких областях температура воздуха будет выше +20 градусов

Как изменится погода в Киеве

Погода в Украине завтра, 14 октября, будет довольно однородной. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11+15 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, только в Крыму и восточных областях ожидаются более высокие температуры - от +20 до +22 градусов в течение дня.

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"14 октября существенных осадков не прогнозируется, облачность будет чередоваться с солнечными прояснениями. И только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдет дождь", - предупредила синоптик.

Погода в Украине 14 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 14 октября

В столице в среду ожидается прохладная погода. Дневная температура поднимется лишь до +13 градусов. Дожди в Киеве, как и в большинстве областей Украины, завтра маловероятны.

Погода в Киеве 14 октября / фото: скриншот с meteoprog

"В ближайшее время в Украине самой теплой останется погода в восточной части, а самой холодной - в западной. В целом условия будут комфортными, как для этого времени года", - добавила Диденко.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине с 13 по 16 октября в большинстве областей будет нестабильной, преимущественно дождливой. В ближайшие двое суток ее будет вызывать холодный атмосферный фронт, пришедший с запада.

Накануне стало известно, что во второй половине текущей недели циклоническая активность над Черным морем станет причиной дождей различной интенсивности в большинстве областей Украины.

Ранее сообщалось, что зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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