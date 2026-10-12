Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды

Разница температур в некоторых областях составит почти 10 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 13–16 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда в Украине временно прекратятся дожди

Где будет самая низкая температура в ближайшие дни

В каких областях ожидается до +23 градусов

Погода в Украине с 13 по 16 октября в большинстве областей будет нестабильной, преимущественно дождливой. В ближайшие двое суток ее будет обусловливать холодный атмосферный фронт, пришедший с запада.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра. По их словам, за фронтом давление будет расти, поэтому на западе Украины, а 14 октября и на правобережье, дождей не будет.

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"15 октября в большинстве областей дождливое влияние распространится из-за циклонического влияния с Черного моря. А также обратите внимание, что во вторник и в понедельник, ночью и утром, в западных областях возможно образование туманов", - отметили синоптики.

Как изменится температура в Украине

Температура воздуха в ближайшие дни будет различаться в зависимости от региона Украины. Прохладнее всего будет в западных областях. Температура там ночью будет колебаться в пределах +1+6 градусов, на поверхности почвы, местами в воздухе ожидаются заморозки 0–3 градуса. Днем синоптики прогнозируют +9+15 градусов.

Погода в Украине 13 октября / фото: скриншот с meteoprog

На остальной территории Украины ночью будет +4+10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +12+17 градусов. На востоке и юго-востоке страны будет теплее всего - ночью +9+14 градусов, а днем +18+23 градуса.

Погода в Украине 14 октября / фото: скриншот с meteoprog

"Что касается ветра, он будет дуть преимущественно с северо-запада, принося небольшую прохладу с умеренной скоростью 5–10 метров в секунду", - добавили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 15 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине до 18 октября будет переменчивой с неравномерным распределением температуры и количества осадков. Причиной этого станут малоактивные атмосферные фронты.

Ранее сообщалось, что месячное количество осадков в октябре этого года составит преимущественно 31–77 мм. В Карпатах ожидается около 51–101 мм. В целом это 80–120 % климатической нормы.

Накануне стало известно, что осенние перепады температуры могут оказаться своеобразной репетицией перед зимой. Климатические модели указывают на развитие очень сильного Эль-Ниньо - природного процесса, связанного с аномальным потеплением экваториальной части Тихого океана, способного влиять на циркуляцию атмосферы в разных частях мира.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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