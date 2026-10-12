Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды

Анна Косик
12 октября 2026, 14:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Разница температур в некоторых областях составит почти 10 градусов.
Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды
Прогноз погоды в Украине на 13–16 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда в Украине временно прекратятся дожди
  • Где будет самая низкая температура в ближайшие дни
  • В каких областях ожидается до +23 градусов

Погода в Украине с 13 по 16 октября в большинстве областей будет нестабильной, преимущественно дождливой. В ближайшие двое суток ее будет обусловливать холодный атмосферный фронт, пришедший с запада.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра. По их словам, за фронтом давление будет расти, поэтому на западе Украины, а 14 октября и на правобережье, дождей не будет.

видео дня

"15 октября в большинстве областей дождливое влияние распространится из-за циклонического влияния с Черного моря. А также обратите внимание, что во вторник и в понедельник, ночью и утром, в западных областях возможно образование туманов", - отметили синоптики.

Как изменится температура в Украине

Температура воздуха в ближайшие дни будет различаться в зависимости от региона Украины. Прохладнее всего будет в западных областях. Температура там ночью будет колебаться в пределах +1+6 градусов, на поверхности почвы, местами в воздухе ожидаются заморозки 0–3 градуса. Днем синоптики прогнозируют +9+15 градусов.

Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды
Погода в Украине 13 октября / фото: скриншот с meteoprog

На остальной территории Украины ночью будет +4+10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +12+17 градусов. На востоке и юго-востоке страны будет теплее всего - ночью +9+14 градусов, а днем +18+23 градуса.

Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды
Погода в Украине 14 октября / фото: скриншот с meteoprog

"Что касается ветра, он будет дуть преимущественно с северо-запада, принося небольшую прохладу с умеренной скоростью 5–10 метров в секунду", - добавили в Укргидрометцентре.

Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды
Погода в Украине 15 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине до 18 октября будет переменчивой с неравномерным распределением температуры и количества осадков. Причиной этого станут малоактивные атмосферные фронты.

Ранее сообщалось, что месячное количество осадков в октябре этого года составит преимущественно 31–77 мм. В Карпатах ожидается около 51–101 мм. В целом это 80–120 % климатической нормы.

Накануне стало известно, что осенние перепады температуры могут оказаться своеобразной репетицией перед зимой. Климатические модели указывают на развитие очень сильного Эль-Ниньо - природного процесса, связанного с аномальным потеплением экваториальной части Тихого океана, способного влиять на циркуляцию атмосферы в разных частях мира.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода синоптик прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине Погода на завтра Погода на неделю погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Представители США угрожали главнокомандующему ВСУ Драпатому – что известно

Представители США угрожали главнокомандующему ВСУ Драпатому – что известно

17:22Мир
Трамп требует нового президента Украины: как отреагировали Киев, ЕС и Кремль

Трамп требует нового президента Украины: как отреагировали Киев, ЕС и Кремль

16:01Аналитика
Доллар резко полетел вверх, а евро подешевел: курс валют на 13 октября

Доллар резко полетел вверх, а евро подешевел: курс валют на 13 октября

16:01Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

Гороскоп на завтра, 13 октября: Овнам — процветание, Тельцам — гость

Гороскоп на завтра, 13 октября: Овнам — процветание, Тельцам — гость

Станут магнитом для денег: какие знаки зодиака вот-вот привлекут богатство

Станут магнитом для денег: какие знаки зодиака вот-вот привлекут богатство

Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора

Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора

Последние новости

17:22

Представители США угрожали главнокомандующему ВСУ Драпатому – что известно

17:13

Зачем осенью накрывать грядки картоном: что произойдет с сорняками к весне

17:03

"Страниц Playboy жительница" Астафьева прочитает Радиодиктант 2026 - реакция сети

16:47

Удары по энергетике продлятся до зимы: что может заставить РФ пойти на перемирие

16:26

Зацветут пышнее, чем в прошлом году: какие три растения нужно обрезать в октябре

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
16:24

Перекапывать или нет: что делать с горчицей осенью, чтобы весной почва была рыхлаяВидео

16:15

Как выбрать пальто на осень 2026: блогер дала простую инструкциюВидео

16:04

Душевая занавеска покрылась желтизной и плесенью: как вернуть ей опрятный видВидео

16:01

Трамп требует нового президента Украины: как отреагировали Киев, ЕС и Кремль

Реклама
16:01

Доллар резко полетел вверх, а евро подешевел: курс валют на 13 октября

15:28

Даже устаревший жир отпадет сам: как очистить микроволновку за несколько минут

15:25

В Украине могут изменить правила бронирования: кого коснутся нововведения

15:22

Школы Киева изменят формат обучения: какое условие перехода на дистанционку

14:59

Всего пол чайной ложки на куст: чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожаяВидео

14:54

Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Овнам - отпустить, Тельцам - верный путь

14:48

Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды

14:39

Меган Маркл показала, как живут ее дети в Англии

14:20

"Донатят за каждую песню": Потап и Настя нашли способ заполучить свои хиты

14:18

У Путина впервые отреагировали на энергетическое перемирие - будут ли его соблюдать

13:52

В России кошмар: в стране отменяют концерты из-за Украины

Реклама
13:51

Всю жизнь спасала людей: умерла старейшая жительница Украины Елена Рыбалко

13:45

Как удалить застарелый налет с крана без химии: поможет обычный лук

13:31

"Корабль начал тонуть": известный продюсер раскрыл причину краха Винника

13:30

Конец войны зависит от одного шага США: Зеленский объяснил, что должно произойти

12:57

"В Киеве": Оля Фреймут показала редкую романтику с мужем

12:49

Шорты и хвост: худющую Пугачеву засняли на улице с Галкиным

12:46

Соглашение Трампа с РФ по дизелю: эксперт объяснил, в чем может состоять интерес США

12:44

Как сделать домашний освежитель для унитаза из того, что обычно есть дома

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 13 октября: Быкам - знания, Петухам - тупик

11:32

РФ прицельно ударила по "Эпицентру" в Днепре: бушует сильный пожар, есть погибшийФото

11:26

Новые графики отключений: украинцы могут остаться без воды, эксперт назвал причину

11:01

"Родители против": Эктор Хименес-Браво много лет скрывал неожиданный талант

10:57

ЕС выделит Украине новые средства на вооружение: в Еврокомиссии раскрыли детали

10:49

Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора

10:45

Бюджетный способ утеплить дом на зиму — понадобится обычное одеяло

10:04

Раненый победитель "Зважених та щасливих" впервые высказался о потере семьи

10:00

"Трамп окончательно понял": США перекладывают ответственность за войну на Украину

09:56

РФ бросает войска в "зоны поражения": в НАТО ошеломили данными о потерях за сентябрь

09:49

Жареная печень будет таять во рту: когда добавлять соль, чтобы она не стала жесткой

09:04

"Масштабные разрушения": Россия ударила дроном по многоэтажке в ХарьковеФото

Реклама
09:03

Идеальные маринованные грибы на зиму: сколько уксуса нужно на литр воды

08:47

Шикарное тесто на пиццу без замеса за 5 минут – ленивый рецепт

08:32

РФ и союзники начали военные учения в Беларуси: к чему готовятся

08:05

В США обвинили Трампа в нарушении закона из-за договоренности с Путиным

07:35

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

07:11

Портников объяснил, почему никакие уступки не остановят Путинамнение

07:09

На оккупированной Луганщине мощные "прилеты": бушует пожар, армия РФ под ударом

06:29

Трампа интересуют НПЗ: СМИ узнали, что предусматривает энергетическое перемирие

05:58

Гороскоп на завтра, 13 октября: Овнам — процветание, Тельцам — гость

05:11

Опытные хозяева кладут шарик из фольги в холодильник: в чём секрет приёма

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять