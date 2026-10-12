В России кошмар: в стране отменяют концерты из-за Украины

Лариса Долина - не первая артистка, которой отменили концерты.

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В РФ массово отменяют концерты / Коллаж Главред, фото КП

Кратко:

Какие концерты все чаще отменяют в РФ

По какой причине отменяются мероприятия

Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, снова лишилась всех своих концертов.

Однако, как пишут российские пропагандисты, дело тут уже не в склочном характере артистки и ее афер с квартирами, а в общей ситуации в РФ.

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Как пишут пропагандистские СМИ, Долина осталась без концерта в Брянске.

Лариса Долина осталась без концертов/ фото: facebook.com, Лариса Долина

Официально об отмене мероприятия не объявляли. На сайте певицы все еще висит анонс. Но при переходе на сайт оператора купить билет на концерт Долиной невозможно, потому что его нет среди запланированных событий.

Ранее в Брянске ранее также отменили концерт Niletto.

В разговоре с пропагандистками, один из организаторов концертов из Брянска связал отмены выступлений не только с нелюбовью людей к определенным артистам, а с ужасной ситуацией в террористической России, которая напала на мирную Украину.

Канье Уэст не выступит в РФ/ ua.depositphotos.com

"Сейчас можно хорошо продать билеты либо на очень популярного исполнителя, либо в небольшие залы. Понятно, что летом был сезонный спад продаж. С осени должно было бы все наладиться, но нет. Я это связываю с тем, что людям у нас сейчас, мягко говоря, не до концертов. Знаете, у нас тревожно, в приграничье вообще кошмар, люди за себя и за близких волнуются. Какие тут развлечения?" - отметил он.

Ранее в РФ также отменили анонсированные концерты американского рэппера Канье Уэста.

Скорее всего, россияне опасаются украинских дронов, которые стали долетать в глубокий тыл оккупантов.

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Как сообщал Главред, ранее бывшего мужа российской балерины-путинистки Анастасии Волочковой госпитализировали с сердечным приступом в Москве.

Ранее также популярный украинский комик Игорь Ласточкин, который сейчас защищает Украину на фронте, показал забавное видео, которое он снял в своем блиндаже.

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О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина - советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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