Сильный холод накроет Украину после бабьего лета: точный прогноз до конца октября

Наиболее благоприятным периодом станет конец сентября и начало октября.

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Сколько продлится бабье лето в Украине: точный прогноз до конца октября / Коллаж Главред, фото: скриншот

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Бабье лето продлится как минимум до начала октября Вставленный текст

Днем ожидается до +17…+22, но ночи останутся холодными Вставленный текст

В октябре возможны новые волны тепла, дожди и заморозки

После холодных дождливых дней погода в Украине снова резко меняется. Конец сентября принесет то самое классическое бабье лето, которого многие ждали практически весь месяц: осадков станет значительно меньше, антициклон обеспечит больше солнца, а днем температура во многих регионах будет подниматься до комфортных +17…+22 градусов.

Однако летним это тепло можно назвать только условно - ночи уже останутся по-настоящему осенними, с температурой около +7…+11 градусов, утренними туманами и заметным контрастом между дневным и ночным теплом. По предварительным прогнозам, спокойная и достаточно теплая погода задержится и в начале октября, однако весь второй месяц осени одинаково теплым не будет.

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Официальный прогноз Украинского гидрометеорологического центра на октябрь при этом не обещает аномалий в масштабах всего месяца. Средняя месячная температура ожидается в пределах +6…+12 градусов, то есть примерно около климатической нормы. Количество осадков прогнозируется на уровне 31–77 мм, а в Карпатах - 51–101 мм, что составляет примерно 80–120% нормы. Иными словами, октябрь в целом должен оказаться достаточно типичным: с периодами мягкого тепла, холодными ночами, дождями и постепенным переходом ко все более поздней осени.

В Украину пришло настоящее бабье лето

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что настоящее бабье лето в Украине уже стартует. Его характерной чертой станет влияние антициклона: большую часть времени будет преобладать сухая погода с переменной облачностью, мягким осенним солнцем, утренними туманами и дымкой. На выходных, 26–27 сентября, по стране прогнозировалось преимущественно +17…+22 градуса днем, тогда как ночью температура должна опускаться до +7…+11 градусов. Небольшие локальные дожди могли появляться на западе в субботу и на востоке в воскресенье, однако на общей картине они существенно не скажутся.

Главная особенность этого периода - большая суточная амплитуда температуры. После восхода солнца воздух будет быстро прогреваться, поэтому днем погода сможет напоминать начало сентября, но вечером тепло будет быстро уходить. Именно поэтому солнечные +20 градусов в середине дня не означают возвращение настоящего лета: после захода солнца температура местами будет практически вдвое ниже. Диденко также прогнозировала, что следующая неделя после последних сентябрьских выходных в целом пройдет в теплой и солнечной атмосфере, а значит, бабье лето может захватить и начало октября.

Сколько продлится бабье лето

Назвать точную дату окончания бабьего лета за несколько недель вперед невозможно, поскольку атмосферная циркуляция в октябре становится все более изменчивой. Однако существующие прогнозы указывают, что наиболее благоприятным периодом станет конец сентября и начало октября. Более того, некоторые регионы могут получить несколько отдельных волн относительного тепла даже после первого заметного похолодания.

При этом бабье лето не следует понимать как непрерывный период с температурами выше +20 градусов. В климатическом смысле это скорее несколько спокойных, сухих и солнечных дней после осеннего похолодания, когда дневные температуры временно повышаются. Поэтому даже во время бабьего лета ночью возможны очень низкие показатели, туман, а в отдельных районах при благоприятных условиях - первые заморозки.

Укргидрометцентр отдельно напоминает, что заморозки в первой половине октября для Украины являются обычным климатическим явлением. Таким образом, теплая дневная погода вполне может соседствовать с ночными температурами около нуля, особенно в северных, западных и центральных областях.

Каким будет октябрь 2026 года в Украине

По официальному месячному прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура октября составит +6…+12 градусов. Это значение близко к климатической норме и означает, что в масштабах всего месяца ни экстремально теплого, ни аномально холодного сценария сейчас не ожидается. Конечно, средняя месячная температура не показывает конкретную погоду в определенный день: в начале октября днем может быть около +20 градусов, тогда как ближе к концу месяца отдельные ночи способны стать очень холодными.

Для октября характерно постепенное охлаждение. Климатически среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов в большинстве регионов Украины преимущественно в третьей декаде октября. На Черниговщине и Сумщине это обычно происходит раньше - уже во второй декаде. На юге страны и Закарпатье устойчивый переход через отметку +8 градусов традиционно задерживается до первой декады ноября. Поэтому разница между севером и югом в середине и особенно во второй половине октября может быть весьма существенной.

Погода в начале октября: тепло еще задержится

Судя по долгосрочным расчетам, первые дни октября во многих регионах будут достаточно комфортными. Особенно заметным тепло может оказаться в Киеве, центральных, восточных и южных областях. После завершения сентябрьского похолодания атмосфера перейдет к более спокойному режиму, а антициклональная погода даст Украине несколько сухих и солнечных дней.

В Киеве, согласно опубликованному УНИАН долгосрочному прогнозу Wisemeteo, период с 1 по 4 октября предварительно ожидается теплым и солнечным. После этого возможны кратковременные дожди. Далее до конца месяца дневная погода должна оставаться умеренно теплой для октября, но ночи станут заметно холоднее. При этом продолжительных дождливых периодов для столицы пока не прогнозируется.

Поэтому начало октября может стать фактическим продолжением бабьего лета, особенно там, где сохранится влияние антициклона. Но уже с первой недели месяца станет заметно, что сезон меняется: световой день стремительно сокращается, воздух ночью выхолаживается быстрее, утром участятся туманы, а повышение температуры днем все сильнее будет зависеть от наличия солнца.

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Запад Украины начнет остывать быстрее

Несколько иная картина предварительно ожидается на западе страны. Во Львове наиболее комфортная погода прогнозируется только в первые дни октября. Согласно долгосрочной модели, после 4 октября облачности станет существенно больше, а температурный фон начнет постепенно снижаться.

Для западных областей подобный сценарий вполне характерен: влияние атлантических циклонов здесь обычно ощущается раньше, поэтому облачных и влажных дней может быть больше, чем в центре или на юге. При этом ситуация может меняться достаточно быстро - за солнечным теплым днем способен последовать дождливый и значительно более прохладный период.

В Карпатах осень традиционно будет значительно холоднее. Средняя месячная температура в высокогорных районах существенно ниже, чем на равнинной части страны, а октябрь уже относится к периоду, когда вполне возможны зимние проявления погоды.

Центр и Днепр: солнце будет чередоваться с дождями

В центральных областях октябрь, вероятнее всего, окажется переменчивым. В Днепре долгосрочный прогноз предполагает чередование ясных и дождливых периодов, причем солнечных дней в целом может быть больше, чем пасмурных. Дожди возможны практически каждую неделю, однако продолжительными они пока не выглядят.

Это хорошо вписывается и в общую картину октября: продолжительных летних антициклонов становится меньше, но еще нет устойчивой позднеосенней пасмурности. В результате погода может меняться буквально каждые несколько дней - от солнца и комфортного дневного тепла до холодного дождя и порывистого ветра.

На востоке будет теплее, но дождей может быть больше

В Харькове начало октября предварительно прогнозируется довольно теплым, хотя небо часто будет облачным. После 7 октября температурный фон постепенно снизится. При этом долгосрочная модель не показывает сильных морозов на протяжении месяца, зато дождливых дней на востоке может оказаться достаточно много.

В то же время точные прогнозы осадков на несколько недель вперед имеют значительную погрешность. Поэтому сейчас корректнее говорить лишь об общей тенденции: первая часть октября на востоке еще сможет порадовать сравнительно мягкой погодой, тогда как во второй половине месяца ночное похолодание станет более выраженным.

Юг сохранит тепло дольше всех

Самая продолжительная теплая осень традиционно ожидается в южной части Украины. Согласно долгосрочному прогнозу для Одессы, период приблизительно с 1 по 19 октября может быть преимущественно теплым и солнечным. После 20 октября погода станет более пасмурной и прохладной.

Именно южные области имеют самые высокие шансы дольше остальных сохранить комфортные дневные температуры. Это подтверждается и климатическими данными Укргидрометцентра: устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже +8 градусов здесь обычно происходит лишь в начале ноября. Поэтому даже во второй половине октября юг может периодически получать достаточно теплые дни, хотя ночи неизбежно станут холоднее.

Будут ли заморозки в октябре

Заморозки исключать нельзя. Более того, Украинский гидрометеорологический центр прямо отмечает, что для первой половины октября это обычное явление. Их вероятность особенно высока в ясные и безветренные ночи, когда поверхность земли быстро теряет накопленное днем тепло. В первую очередь это касается северных, западных и части центральных областей.

При этом наличие заморозков не означает начала зимней погоды. В октябре вполне возможна ситуация, когда ночью температура возле поверхности почвы опускается ниже нуля, а днем после восхода солнца воздух прогревается до +12…+17 градусов и выше. Именно такие перепады особенно характерны для периодов антициклональной погоды.

Сколько дождей выпадет в октябре

По прогнозу Укргидрометцентра, месячное количество осадков составит преимущественно 31–77 мм. В Карпатах ожидается около 51–101 мм. В целом это 80–120% климатической нормы, то есть каких-либо явных признаков экстремально сухого или исключительно дождливого октября в среднем по стране официальный месячный прогноз не показывает.

Распределяться эти осадки, разумеется, будут неравномерно. Один регион может получить значительную часть месячной нормы всего за несколько циклонов, тогда как соседняя область проведет большую часть месяца практически без дождей. Поэтому цифра месячных осадков не означает, что дождь будет идти постоянно.

Что произойдет во второй половине октября

Ближе к середине месяца погодные процессы будут все отчетливее приобретать позднеосенний характер. Даже если днем температура временами останется достаточно приятной, ночное охлаждение усилится. На севере среднесуточные значения начинают устойчиво опускаться ниже +8 градусов раньше, чем в других частях страны, а к третьей декаде аналогичная тенденция характерна уже для большей части Украины.

Количество солнечного тепла также будет быстро уменьшаться. Поэтому после прохождения очередного холодного фронта атмосфере будет все труднее возвращать показатели к сентябрьским значениям. Волны тепла еще возможны, особенно на юге и в центре, однако каждая следующая, вероятнее всего, будет короче и слабее предыдущей.

Какая погода ожидается в конце октября

Последняя декада октября станет периодом, когда в большинстве регионов окончательно закрепятся типичные условия поздней осени. Долгосрочные прогнозы для отдельных городов указывают на постепенное снижение дневной температуры, увеличение облачности и холодные ночи. На юге этот процесс пройдет мягче, а запад и север почувствуют сезонное похолодание раньше.

При этом прогнозировать сейчас конкретную температуру на 25–31 октября с высокой точностью преждевременно. Сам Укргидрометцентр указывает, что основная оперативная точность приходится на краткосрочные прогнозы, тогда как месячный прогноз дает прежде всего общую характеристику температуры и количества осадков. Поэтому сообщения о конкретной погоде в определенный день конца октября следует воспринимать как ориентировочные и уточнять ближе к дате.

Бабье лето еще напомнит о себе, но осень постепенно возьмет верх

Таким образом, конец сентября и начало октября принесут Украине приятную погодную передышку. После дождей и резкого похолодания страна получит период мягкого осеннего тепла с дневной температурой около +17…+22 градусов, солнцем и преимущественно сухой погодой. Именно этот период синоптики уже называют настоящим бабьим летом.

Октябрь в целом ожидается без значительных температурных аномалий: официально прогнозируется средняя температура +6…+12 градусов и количество осадков преимущественно в пределах нормы. В начале месяца еще будет достаточно много теплых дней, причем на юге комфортная погода способна задержаться значительно дольше. Однако по мере приближения к концу октября ночи будут становиться все холоднее, вероятность заморозков возрастет, а среднесуточная температура в большинстве областей опустится ниже +8 градусов.

Поэтому бабье лето действительно уже пришло, но рассчитывать на возвращение полноценной летней жары не стоит. Украина входит в период классической осени: с солнечными теплыми окнами, холодными ночами, туманами, периодическими дождями и постепенным похолоданием. А ближе к последней декаде октября осенняя погода станет все более устойчивой - особенно на западе и севере страны.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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