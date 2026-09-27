РФ заявляет об успешном наступлении на Харьковщине - Свитан объяснил, что происходит

Наступление РФ в Харьковской области, по словам Свитана, не носит признаков масштабной операции. Эксперт объяснил, зачем Москва создает информационное давление.

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Наступление РФ в Харьковской области - Свитан раскрыл, что происходит на самом деле / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Россия оказывает информационное давление в Харьковской области

Российские "захваты" сел назвали дезинформацией

Главная цель - отвлечь внимание от Лимана

Страна-агрессор Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении. Москва таким образом пытается создать информационное давление и заставить Украину изменить распределение резервов. Об этом сообщил военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

"Да, мы сейчас наблюдаем элементы информационной войны. Когда продолжаются наши наступательные операции, пусть и тактические, но с положительной динамикой, россиянам необходимо перебить эту положительную для нас информационную волну на другом направлении. Причем она создается в режиме дезинформации", - отметил Свитан.

видео дня

Отдельно он обратил внимание на характер российских действий в населенных пунктах. По его оценке, единичные проникновения военных с последующей фиксацией присутствия не означают установления контроля над территорией.

"Там никто ничего не захватывает. Какие-то "знаменосцы" куда-то забегают, где-то что-то фотографируют. Зачем? Чтобы в информационном потоке показать якобы развертывание широкомасштабных наступательных операций и чтобы меньше обращали внимание на провисание российских войск, допустим, в районе Лимана", - подчеркнул военный эксперт.

В то же время Свитан считает, что ситуация на Харьковском направлении пока не создает предпосылок для масштабного продвижения российских сил. Он также указывает на природные особенности местности, которые затрудняют применение большого количества бронетехники.

"Поэтому сейчас нет смысла обращать на это внимание, это нужно воспринимать как дезинформацию. У нас там на данном этапе устойчивая позиция. Есть возможность сдержать любое усиление со стороны россиян. Кроме того, сама местность там невыгодна для россиян: много рек, вода стоит высоко, грунтовые воды практически у поверхности. Широкомасштабные наступательные операции с применением техники организовать практически невозможно", - отметил Свитан.

По его словам, для российских войск существует лишь несколько подходящих для движения бронетехники направлений. Украинские военные, как утверждает эксперт, заранее подготовили оборонительные рубежи на таких участках.

"Танкоопасных направлений там всего несколько, их можно пересчитать по пальцам. Наши инженерные войска их серьезно заминировали - мы сами там боимся ходить", - рассказал полковник запаса ВСУ.

В то же время ключевой риск "Свитан" видит не столько в непосредственном продвижении россиян в Харьковской области, сколько в возможном влиянии информационной кампании на решения украинского командования. Речь идет о ситуации, когда дополнительные силы могут быть направлены на сдерживание активности возле Волчанска вместо усиления других важных участков.

"С точки зрения стратегической перспективы это направление практически не имеет значения. Россияне это прекрасно понимают, но создают специальный информационный поток, чтобы отвлечь внимание от своих основных проблем в районе Лимана и оказать информационное давление при принятии решений военно-политическим руководством Украины о переброске дополнительных сил и средств. Чтобы, грубо говоря, резервы пошли на Волчанск, а не на Лиман, Славянск или в район Доброполья", - подчеркнул Свитан.

Волчанск / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко отмечал, что наступление в рамках операции "Вивальди" продолжается. Он также подчеркнул, что детали операции "Вивальди" пока не раскрываются по тактическим соображениям.

Представитель объединенной группировки войск Виктор Трегубов сообщил, что ВСУ достигли определенных успехов на правом берегу реки Оскол. По его словам, украинские войска восстановили контроль вблизи Западного в рамках сокращения российского плацдарма. Он отметил, что ключевым населенным пунктом, остававшимся под контролем РФ, была Двуречная, и не уточнил конкретные участки, которые были освобождены.

Командир 12-й бригады "Азов" Лев Пашко заявил, что Силы обороны сорвали попытки противника выйти на дороги, ведущие в Доброполье и Дружковку. По его словам, подразделения провели блокировку и зачистку района скопления противника. В сообщениях говорится, что к попыткам выхода были задействованы 90-я танковая дивизия и 8-я общевойсковая армия, а потери РФ составили 237 убитых.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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