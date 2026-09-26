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О порошке можно забыть: как быстро отстирать масляные пятна на одежде

Алексей Тесля
26 сентября 2026, 17:28
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Главная проблема заключается в свойствах самого масла. Оно не смешивается с водой и отталкивает ее.
Стирка, жирное пятно
Как отстирать масляные пятна / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему масляные следы так сложно вывести
  • Сода и средство для посуды против жирных пятен
  • Чего не стоит делать с масляным пятном

Масляное пятно на только что выстиранной или любимой одежде способно испортить настроение. Особенно неприятно, когда обычная стирка не помогает и на ткани остается заметный след.

Такие загрязнения требуют особого подхода, поскольку жир ведет себя иначе, чем большинство водорастворимых пятен, пишет Express.

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Почему масляные следы так сложно вывести

Главная проблема заключается в свойствах самого масла. Оно не смешивается с водой и отталкивает ее, поэтому обычное полоскание или стандартное средство для стирки не всегда способны справиться с загрязнением.

Именно поэтому перед отправкой испачканной вещи в стиральную машину желательно предварительно обработать проблемный участок.

Сода и средство для посуды против жирных пятен

Для домашней обработки можно использовать два простых компонента - обычное средство для мытья посуды и пищевую соду. Такой способ подходит как для недавно появившихся следов, так и для старых жирных пятен, если предыдущая стирка не принесла результата.

Сначала нанесите немного средства для мытья посуды непосредственно на загрязненный участок. Затем добавьте сверху пищевую соду. Компоненты можно соединить заранее до получения густой пасты либо распределять их по ткани последовательно.

Чтобы состав лучше проник между волокнами, аккуратно обработайте пятно небольшой щеткой. Для этого подойдет, например, старая зубная щетка с достаточно жесткой щетиной. Сильно тереть ткань не стоит - достаточно мягко втереть средство в загрязненную область.

Оставьте обработанный участок примерно на 15 минут. За это время состав сможет воздействовать на жир и впитать часть загрязнения. После предварительной обработки постирайте одежду привычным способом, соблюдая рекомендации на ярлыке изделия.

Почему этот способ работает

У каждого компонента здесь своя задача. Пищевая сода способна впитывать жир, помогая вытягивать его из структуры ткани. Средство для посуды, в свою очередь, предназначено для расщепления жиров и облегчает их последующее удаление во время стирки.

Таким образом, предварительная обработка сочетает два механизма воздействия: сода впитывает загрязнение, а моющее средство помогает разрушить жировую основу пятна.

Если после нанесения соды она начинает темнеть или собираться в небольшие комочки, это не обязательно означает, что что-то пошло не так. Она может впитывать жир и влагу с поверхности ткани. Кроме того, сода обладает свойством поглощать неприятные запахи.

Ошибки во время стирки
/ Инфографика: Главред

Чего не стоит делать с масляным пятном

При появлении жирного следа не следует сразу мочить ткань или пытаться интенсивно промывать ее водой. Поскольку масло отталкивает воду, такое воздействие может оказаться малоэффективным и в некоторых случаях способствовать более глубокому проникновению загрязнения в волокна.

Сначала лучше удалить излишки масла. Для этого приложите к пятну сухое бумажное полотенце или другую хорошо впитывающую ткань и осторожно промокните загрязненный участок.

Важно именно промакивать пятно, а не растирать его. При трении жир может распространиться на большую площадь, и вывести его станет сложнее.

Важное предупреждение для цветных и деликатных вещей

Несмотря на простоту этого домашнего метода, использовать пищевую соду нужно с осторожностью. Она подходит далеко не для каждого материала и красителя.

Особенно аккуратно следует обращаться с темными, яркими и деликатными изделиями. Пищевая сода имеет щелочную реакцию, поэтому при контакте с некоторыми красителями она потенциально может повлиять на оттенок ткани.

Кроме того, высокое значение pH может негативно воздействовать на чувствительные белковые волокна - например, шерсть, кашемир и шелк. На таких материалах домашние эксперименты могут привести не только к повреждению структуры ткани, но и к изменению цвета.

Перед обработкой незаметного участка рекомендуется проверить реакцию материала на небольшом скрытом фрагменте. Если ткань дорогая, деликатная или имеет нестойкое окрашивание, безопаснее выбрать средство, предназначенное непосредственно для данного типа материала.

Смотрите видео - важные советы для стирки:

В ролике рассказывается о повседневных привычках, которые позволяют значительно продлить срок службы любимых вещей. Автор объясняет, почему перед стиркой важно разделять одежду не только по оттенкам, но и по типу материала и степени загрязнения.

Отдельное внимание уделяется выбору режима и температуры: неправильные настройки могут негативно сказаться на цвете и структуре ткани. Также рекомендуется не игнорировать информацию на бирках - производитель указывает оптимальные условия стирки и сушки именно для конкретного изделия.

Не стоит перегружать стиральную машину: слишком плотная загрузка мешает вещам нормально отстирываться и может привести к их деформации. Не менее важен и правильный этап сушки.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет дольше сохранять одежду аккуратной, предотвратить потерю цвета, растягивание и преждевременный износ материала.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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