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Путин согласился рассмотреть введение военного положения в РФ: что известно

Юрий Берендий
26 сентября 2026, 13:40
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Военное положение в РФ якобы могут рассмотреть после доклада Белоусова.
Путин согласился рассмотреть введение военного положения в РФ: что известно
Военное положение в РФ - Коваленко назвал возможную цель нового заявления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Российские источники заявили о возможном введении военного положения в России
  • Коваленко назвал эту информацию проверкой настроений

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин якобы предварительно согласился рассмотреть вопрос о введении военного положения в России, однако окончательного решения по этому поводу нет. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По данным анонимных источников в российских СМИ, министр обороны РФ Андрей Белоусов должен подготовить для Путина развернутое обоснование возможного решения. Среди аргументов, которые якобы уже передали президенту РФ, называют ситуацию в оккупированной части Донецкой области, недостаточное участие населения в войне и недовольство из-за дефицита топлива и повышения налогов.

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Российские источники утверждают, что окончательный перечень аргументов Белоусов должен представить в течение нескольких недель. В то же время официального подтверждения этой информации со стороны Кремля нет. Ранее Кремль и Минобороны РФ публично не объявляли о подготовке такого решения.

В Москве также могут рассматривать вопрос об ужесточении внутренних ограничений на фоне ударов по территории РФ. На официальном уровне министр обороны Андрей Белоусов сообщал о росте количества дальнобойных беспилотников, которые, по его словам, применяются для атак вглубь российской территории.

Реакция Украины

В то же время глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко призвал не воспринимать сообщения о возможном решении Путина как подтвержденный сценарий.

"Что касается военного положения в России - вижу, что распространили информацию, будто "Путин рассмотрит этот вопрос в ответ на предложение мо". Он даже мобилизацию публично не объявил, а проводит ее скрытно, потому что из-за слухов о мобилизации множество россиян сбежало в Грузию, Армению и другие страны. А усталость от войны только растет", - заявил Коваленко.

По его словам, распространение таких сообщений может преследовать информационную цель - проверить реакцию российского общества и повлиять на восприятие ситуации за рубежом.

"Сейчас про военное положение заговорили, чтобы снова прощупать настроения населения в России, социология будет в Кремле. Также эта новость существует для того, чтобы напугать европейцев и, как думают россияне, нас", - отметил глава ЦПД.

Коваленко также выразил личное сомнение в том, что такой сценарий будет реализован в ближайшее время: "Верю ли я лично в такой сценарий сейчас? Нет".

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кремль по-прежнему отвергает информацию о возможной мобилизации в России после выборов в Госдуму, запланированных на 18–20 сентября. Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), одной из возможных причин такой позиции может быть стремление не допустить массового выезда россиян за границу.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия готовит план мобилизации ещё около 300 тысяч человек. Он отметил, что такой сценарий представляется вполне вероятным, а на его подготовку уже указывает ряд признаков.

После проведения выборов в России вновь усилились разговоры о возможности новой волны мобилизации. По оценке военного эксперта, летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ Романа Свитана, до конца года Москве может понадобиться от 150 до 200 тысяч военнослужащих. В то же время, по его мнению, скорее речь пойдет не о существенном увеличении численности российской армии, а о восполнении потерь.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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