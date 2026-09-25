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Украинцы смогут платить за свет в три раза меньше: когда снизится тариф

Мария Николишин
25 сентября 2026, 20:48
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Сниженная ставка будет действовать с 1 октября по 30 апреля 2027 года, но только на первые 2000 кВт*ч.
Украинцы смогут платить за свет в три раза меньше: когда снизится тариф
Кто сможет существенно сэкономить на электроэнергии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Ночной тариф на электроотопление - 1,32 грн/кВт*ч
  • Скидка будет действовать с 23:00 до 7:00 на первые 2000 кВт*ч

Жители Закарпатья, проживающие в квартирах и домах с электроотоплением, имеют право платить за свет в три раза меньше - 1,32 вместо 4,32 грн/кВт*ч. Об этом сообщает "Закарпатьеэнергосбыт".

Льготный тариф будет действовать с 1 октября и вплоть до 30 апреля 2027 года, но только на первые потребленные 2000 кВт*ч. Правила регулируются постановлением Кабмина № 530 от 29 апреля 2026 года.

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Для этого необходимо установить двухзонный счетчик, а сниженный тариф будет действовать с 23:00 до 07:00.

"Напомним: цену на электроэнергию в Украине, как и специальный тариф на отопительный период, устанавливает правительство", - говорится в сообщении.

Какая будет стоимость электроэнергии в октябре

Стандартный тариф:

  • первые 2000 кВт*ч - 2,64 грн/кВт*ч;
  • каждый киловатт-час за пределами льготного объема - 4,32 грн/кВт*ч.

Потребители, установившие двухзонный счетчик, могут сэкономить еще больше. Так, первые 2000 кВт*ч для них будут стоить:

  • днем (07:00 – 23:00) – 2,64 грн/ч;
  • ночью (23:00 – 07:00) – 1,32 грн/кВт*ч.

Как оформить тариф на электроотопление

Первый шаг для потребителя - заказ проекта легализации или установки электроотопления в аккредитованной проектной организации. Далее оборудование монтируется в соответствии с этим проектом, после чего владелец получает технический паспорт или соответствующий акт.

Следующий этап касается оператора системы распределения: к нему обращаются, чтобы внести изменения в технические характеристики объекта и договор о распределении.

Заключительное действие - передать поставщику обновленный договор или выписку с данными о наличии электроотопления, без чего льготная ставка в расчетах не будет применена.

Украинцы смогут платить за свет в три раза меньше: когда снизится тариф
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Есть ли предпосылки для повышения тарифов на коммунальные услуги

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко отмечал, что предпосылки для постепенного повышения цен на коммунальные услуги уже существуют.

Однако, по его словам, это вопрос политической готовности правительства.

"Фактически существующий тариф для населения является убыточным, поэтому думаю, что под влиянием Международного валютного фонда, Европейского Союза уже возникла ситуация, назрела такая ситуация, чтобы действительно постепенно повышать тариф для населения", - подчеркнул он.

Тарифы - последние новости

Как сообщал Главред, стоимость домашнего интернета в Украине может существенно вырасти из-за повреждения инфраструктуры и увеличения расходов. Провайдеры не смогут в дальнейшем работать по тарифам 300–350 гривен в месяц.

Киевский городской совет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривни за кубометр. Решение поддержали 74 депутата.

Кроме того, Украина может начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для бытовых потребителей в 2027 году после создания механизмов социальной защиты населения.

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О персоне: Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Принимал участие в разработке и реализации международных энергетических проектов, а также в научных исследованиях в области международной энергетической политики.

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