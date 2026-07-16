Все тарифы вырастут, но не сразу: когда и почему в Украине подорожает коммуналка

Эксперты объяснили, почему в Украине некоторые коммунальные услуги пока не дорожают и какие тарифы для населения изменятся совсем скоро.

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Тарифы на коммунальные услуги в Украине будут пересмотрены / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему в Украине рассматривают повышение тарифов на коммунальные услуги

Какие коммунальные услуги подорожают в ближайшее время

Какие тарифы могут остаться неизменными, по крайней мере, до конца года

На фоне войны в Украине растут цены на продукты, товары и аренду жилья. Недавно украинцы узнали, что в большинстве городов будут дорожать и коммунальные услуги.

Главред выяснил, что именно подорожает, есть ли на это объективные причины и что будет с тарифами на коммунальные услуги в будущем.

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Цены на большинство коммунальных услуг в Украине сдерживают

В Украине в начале полномасштабного вторжения ввели мораторий на повышение коммунальных тарифов. Благодаря ему цены на газоснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение не будут расти до завершения боевых действий и еще шесть месяцев после этого.

Поэтому, по мнению эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, в ближайшее время тарифы на коммунальные услуги вряд ли существенно вырастут. Об этом он рассказал изданию "Телеграф".

"Сценарий быстрого повышения тарифов в Украине реализован не будет. Нет никаких оснований сейчас считать, что это возможно", - убежден эксперт.

Для повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине нужна политическая воля

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко заявил, что предпосылки для постепенного повышения цен на коммунальные услуги уже есть. Но это вопрос политической готовности правительства.

"Фактически существующий тариф для населения является убыточным, поэтому думаю, что под влиянием Международного валютного фонда, Европейского Союза уже возникла ситуация, назрела такая ситуация, чтобы действительно постепенно повышать тариф для населения", - подчеркнул он.

Теплоэнергетика и газ обходятся Украине дорого

Экс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что компания "Нафтогаз", обслуживающая большую часть населения Украины, продает "голубое топливо" населению по цене 7,96 гривен за кубометр.

Но собственной добычи для обеспечения всех потребностей украинцев и теплоэнергетики не хватает, поэтому часть газа компания закупает за рубежом - и платит за него около 30 гривен за кубометр.

Цены на газ в Украине могут постепенно вырасти / фото: ua.depositphotos.com

То есть каждый кубометр импортного газа, продаваемого населению по фиксированной цене, "Нафтогаз" продает себе в убыток. А этот убыток нужно кем-то покрывать.

"Поэтому постепенно цены придется приводить к обоснованному уровню", - добавил Макогон.

Причина повышения тарифов на воду в расходах

Директор ОО "Институт города" Александр Сергиенко в эфире "Киев24" пояснил, что, например, в Киеве тарифы на воду не повышались с 2022 года, поэтому они покрывают лишь часть реальных расходов местного водоканала.

"Киевводоканалу" нужны генераторы, дизельные установки и накопители энергии на случай новых атак страны-агрессора России зимой. Качество воды в столице должно оставаться под контролем.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

"В подавляющем большинстве городов Украины в июле тарифы на подачу холодной воды и водоотведение существенно вырастут. Кое-где кубометр воды подорожает вдвое", - подчеркнул он.

Тарифы на воду в Украине будут повышаться снова

В комментарии "Фокусу" председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что, несмотря на планы по повышению тарифов на воду во многих городах Украины уже этим летом, системные проблемы водоканалов никуда не исчезнут.

Поэтому украинцы могут вновь услышать о повышении тарифов уже через один–два года. Для этого есть объективные экономические причины. Среди них - рост стоимости электроэнергии, реагентов, минимальной заработной платы и других производственных затрат.

"Экономические основания есть, но они точно не отражают тех цифр, о которых говорят водоканалы", - отметил эксперт.

Цены на электроэнергию можно сдержать, но ненадолго

Еще весной Кабмин продлил действие действующего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Поэтому бытовые потребители платят за свет 4,32 гривны за кВт·ч.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Как пишет ТСН, вероятно, правительство продлит действие этого тарифа до конца отопительного сезона, чтобы избежать социальной напряженности в разгар зимы, компенсируя дефицит энергорынка через механизм государственных дотаций.

Однако следует учитывать, что Международный валютный фонд настаивает на постепенном переходе Украины к рыночным ценам в энергетике. Поэтому в ноябре–декабре 2026 года возможно повышение цены за киловатт-час на 10–15%, то есть ориентировочно до 4,80–5,00 гривен.

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О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант Национального института стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича при Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук в области государственного управления, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

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