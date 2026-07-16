В Киеве гремят мощные взрывы: Россия бьет по столице баллистикой, что известно

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/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, unsplash

В ночь на 16 июля враг наносит удар по Киеву с применением баллистического оружия. В столице была объявлена воздушная тревога, после чего раздалась серия мощных взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщили о запусках баллистических ракет в направлении Киева.

Между тем об угрозе удара сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА). В ведомстве призвали жителей столицы немедленно пройти в укрытия и оставаться там до окончания воздушной тревоги.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - говорится в сообщении КМВА.

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После объявления угрозы в Киеве раздалась серия мощных взрывов. Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного".

Уже в 01:09 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о первых последствиях российской атаки на столицу. По его словам, в Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения.

В Дарницком районе обломки ракеты упали на территорию нежилой застройки. Кроме того, по другому адресу в этом же районе произошло попадание в нежилое здание.

В результате ударов возникли пожары. Возгорания зафиксированы в Святошинском районе на месте попадания в складские помещения, а также в Дарницком районе на территории нежилой застройки.

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