Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Киеве гремят мощные взрывы: Россия бьет по столице баллистикой, что известно

Руслан Иваненко
16 июля 2026, 01:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ракета
/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, unsplash

В ночь на 16 июля враг наносит удар по Киеву с применением баллистического оружия. В столице была объявлена воздушная тревога, после чего раздалась серия мощных взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщили о запусках баллистических ракет в направлении Киева.

Между тем об угрозе удара сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА). В ведомстве призвали жителей столицы немедленно пройти в укрытия и оставаться там до окончания воздушной тревоги.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - говорится в сообщении КМВА.

видео дня

После объявления угрозы в Киеве раздалась серия мощных взрывов. Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного".

Уже в 01:09 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о первых последствиях российской атаки на столицу. По его словам, в Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения.

В Дарницком районе обломки ракеты упали на территорию нежилой застройки. Кроме того, по другому адресу в этом же районе произошло попадание в нежилое здание.

В результате ударов возникли пожары. Возгорания зафиксированы в Святошинском районе на месте попадания в складские помещения, а также в Дарницком районе на территории нежилой застройки.

Новость дополняется . . . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве гремят мощные взрывы: Россия бьет по столице баллистикой, что известно

В Киеве гремят мощные взрывы: Россия бьет по столице баллистикой, что известно

01:15Война
Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

00:04Украина
Новая должность: СМИ узнали, где может продолжить работу Михаил Федоров

Новая должность: СМИ узнали, где может продолжить работу Михаил Федоров

23:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Под особой угрозой один город: РФ перебросила семь Ту-22М3 и готовит ракетный удар

Под особой угрозой один город: РФ перебросила семь Ту-22М3 и готовит ракетный удар

Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с грибами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с грибами за 33 с

Обрекают на нищету и бедность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

Обрекают на нищету и бедность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг трудностей: кто ощутит облегчение

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг трудностей: кто ощутит облегчение

Последние новости

01:15

В Киеве гремят мощные взрывы: Россия бьет по столице баллистикой, что известно

00:04

Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

15 июля, среда
23:50

Новая должность: СМИ узнали, где может продолжить работу Михаил Федоров

23:23

Сорванные планы и лишние расходы: три знака зодиака, которых ждут проблемы

23:20

РФ может применить новый вид оружия против украинцев: предупреждение Сотника

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
22:50

Помидоры покраснеют быстрее: огородник раскрыл секрет правильной подкормкиВидео

22:36

Вместо РФ - новое название: как изменится Россия после войны, назван интересный сценарийВидео

22:26

Как ещё можно назвать Валерию на украинском: подборка мягких форм этого имени

21:49

Малосольные огурцы в пакете — простой лайфхак для суперхрустящей закуски

Реклама
21:40

Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

21:26

Всего 1 литр под куст — и кабачки будут расти без остановки: лучшая июльская подкормкаВидео

20:56

Как быстро смыть зеленку с рук и одежды: средства, которые действуют сразу

20:44

Гороскоп на завтра, 16 июля: Ракам — награда, Скорпионам — сожаление

20:40

Как защитить Украину от российской баллистики: эксперт назвал четыре ключевых шагаФото

20:32

Банкноту с изображением Василия Стуса перерисуют из-за скандала

20:20

Не Федорова: Зеленский рассказал, кого предложит на должность министра обороны

20:09

"Толкать воду в ступе": странное испытание, которое когда-то проходили невесты

19:49

Киркоров пошел на крайние меры, чтобы дети не были гражданами России

19:45

Путин готовит новый опасный сценарий войны против Украины - какая дата станет решающей

19:40

Можно ли спать на кровати умершего родственника: ответ священника

Реклама
19:40

Путин готовит масштабную мобилизацию: Зеленский предупредил об угрозе

19:10

Путин перестал быть партнером Си Цзиньпина и превратился в его вассала - Невзлинмнение

19:09

Нашего дома больше нет: российская ракета разрушила дом популярного блогера

19:03

"Это только начало": Украина и ЕС договорились о масштабном производстве оружия

18:56

К концу июля всё изменится: четыре знака зодиака, которых ждёт успех

18:35

Людям, рожденным в определенные даты, труднее всего найти любовь

18:33

Число жертв растет: Россия ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствияхФото

18:29

Гигантский НПЗ "Салават" прекратил работу, губернатор врет о "нескольких днях"

18:21

Зачем зарывать ржавые гвозди под деревьями: как именно железо влияет на сад

18:16

Не стерпел критику: владелец ресторана начал мстить за плохие отзывы

18:12

Готовится массированный удар РФ по Украине: начался взлет самолетов Ту-22М3

18:11

США начали передачу лицензий на ракеты Patriot для Украины: когда стартует производство

17:55

Не отпустила: Лорак с обидой заговорила о бывшем

17:39

Путин сильно занервничал и резко увеличил количество охранников: названа причинаВидео

17:22

Гороскоп Таро на завтра 16 июля: Тельцу - облегчение, Скорпиону - прогресс

17:20

Мужчина поймал невероятно редкую золотую рыбу: случается раз в жизниВидео

17:01

В отношении активиста Дмитрия Перова возбуждены исполнительные производства за неисполнение решения суда, — СМИ

16:57

Огородник рассказал, что лучше всего сажать после чеснока: проверено годамиВидео

16:43

Доллар и евро сорвались в крутое пике: новый курс валют на 16 июля

16:43

С Днем бухгалтера — яркие поздравления, чтобы дебет и кредит сходились

Реклама
16:42

Семья узнала себя на фото в чужом доме: странная находка озадачила всехВидео

16:38

Российская телеведущая решила окончательно распрощаться с РФ

16:30

"Русский след": покушение на Ермолаева могло стать частью масштабной спецоперации, — СМИ

16:09

Больше никаких "полицейских": лингвисты объяснили, как говорить правильно

16:09

"Путин готов": Трамп назвал срок завершения войны в Украине

15:57

Все сводится к Путину: у Кремля есть только один вариант выхода из войныВидео

15:47

Будет ли Федоров вновь назначен на должность министра обороны — заявление Зеленского

15:35

"Очень истощен": названа причина смерти звезды "Парка Юрского периода"

15:32

30 тысяч долларов за "правильный" раздел имущества: в Киеве задержали адвокатаФото

15:24

Запреты 16 июля: почему в этот день не стоит просить денег у начальника

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять