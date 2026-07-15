Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Киркоров пошел на крайние меры, чтобы дети не были гражданами России

Алена Кюпели
15 июля 2026, 19:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Путинист придумал интересную схему, чтобы его дети имели паспорт другой страны.
Филипп Киркоров с детьми
Филипп Киркоров с детьми / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Какую схему придумал путинист
  • Как это отразится на его детях

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решился на отчаянный шаг, чтобы его дети имели гражданство другой страны.

Так, по данным российских пропагандистов, Киркоров продал дочери свой особняк в Майами - за $100, в 41 тысячу раз дешевле реальной стоимости. Чтобы гарантировать ей право на гражданство США.

видео дня
Дом Киркорова в Майами
Дом Киркорова в Майами / Фото Mash

Чтобы дети не были только гражданами террористической России, Киркоров придумал схему: снизил стоимость дома в 41 тысячу раз, сейчас цена его особняка составляет 6,1 млн долларов. Право собственности распределено между четырьмя людьми: сам Киркоров, его сын Мартин, дочь Алла-Виктория и некая женщина. Путинист купил особняк в 2011 году за 4,2 млн долларов.

Двухэтажная резиденция расположена в престижном квартале на улице La Gorce Drive в Майами. Жилая площадь составляет около 734 кв. м. В доме семь спален и семь ванных комнат, на территории: бассейн с плиточной отделкой, джакузи, терраса из кирпича и камня, пассажирский лифт.

Алла Виктория Киркорова
Алла Виктория Киркорова "трудный ребенок" / Фото Women.ru

Таким образом дети Киркорова смогут стать гражданами такой ненавистной всеми россиянами Америки и не возвращаться в нищую Россию.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее популярный украинский блогер Игорь Синяк, который сам родом из украинского Запорожья сообщил, что вражеская российская ракета разрушила дом его родителей.

Ранее также певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, неожиданно заговорила о своем бывшем муже, гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не Федорова: Зеленский рассказал, кого предложит на должность министра обороны

Не Федорова: Зеленский рассказал, кого предложит на должность министра обороны

20:20Политика
Путин готовит новый опасный сценарий войны против Украины - какая дата станет решающей

Путин готовит новый опасный сценарий войны против Украины - какая дата станет решающей

19:45Аналитика
Путин готовит масштабную мобилизацию: Зеленский предупредил об угрозе

Путин готовит масштабную мобилизацию: Зеленский предупредил об угрозе

19:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Под особой угрозой один город: РФ перебросила семь Ту-22М3 и готовит ракетный удар

Под особой угрозой один город: РФ перебросила семь Ту-22М3 и готовит ракетный удар

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с грибами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с грибами за 33 с

В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

Обрекают на нищету и бедность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

Обрекают на нищету и бедность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг трудностей: кто ощутит облегчение

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг трудностей: кто ощутит облегчение

Последние новости

20:56

Как быстро смыть зеленку с рук и одежды: средства, которые действуют сразу

20:44

Гороскоп на завтра, 16 июля: Ракам — награда, Скорпионам — сожаление

20:40

Как защитить Украину от российской баллистики: эксперт назвал четыре ключевых шагаФото

20:32

Банкноту с изображением Василия Стуса перерисуют из-за скандала

20:20

Не Федорова: Зеленский рассказал, кого предложит на должность министра обороны

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
20:09

"Толкать воду в ступе": странное испытание, которое когда-то проходили невесты

19:49

Киркоров пошел на крайние меры, чтобы дети не были гражданами России

19:45

Путин готовит новый опасный сценарий войны против Украины - какая дата станет решающей

19:40

Можно ли спать на кровати умершего родственника: ответ священника

Реклама
19:40

Путин готовит масштабную мобилизацию: Зеленский предупредил об угрозе

19:10

Путин перестал быть партнером Си Цзиньпина и превратился в его вассала - Невзлинмнение

19:09

Нашего дома больше нет: российская ракета разрушила дом популярного блогера

19:03

"Это только начало": Украина и ЕС договорились о масштабном производстве оружия

18:56

К концу июля всё изменится: четыре знака зодиака, которых ждёт успех

18:35

Людям, рожденным в определенные даты, труднее всего найти любовь

18:33

Число жертв растет: Россия ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствияхФото

18:29

Гигантский НПЗ "Салават" прекратил работу, губернатор врет о "нескольких днях"

18:21

Зачем зарывать ржавые гвозди под деревьями: как именно железо влияет на сад

18:16

Не стерпел критику: владелец ресторана начал мстить за плохие отзывы

18:12

Готовится массированный удар РФ по Украине: начался взлет самолетов Ту-22М3

Реклама
18:11

США начали передачу лицензий на ракеты Patriot для Украины: когда стартует производство

17:55

Не отпустила: Лорак с обидой заговорила о бывшем

17:39

Путин сильно занервничал и резко увеличил количество охранников: названа причинаВидео

17:22

Гороскоп Таро на завтра 16 июля: Тельцу - облегчение, Скорпиону - прогресс

17:20

Мужчина поймал невероятно редкую золотую рыбу: случается раз в жизниВидео

17:01

В отношении активиста Дмитрия Перова возбуждены исполнительные производства за неисполнение решения суда, — СМИ

16:57

Огородник рассказал, что лучше всего сажать после чеснока: проверено годамиВидео

16:43

Доллар и евро сорвались в крутое пике: новый курс валют на 16 июля

16:43

С Днем бухгалтера — яркие поздравления, чтобы дебет и кредит сходились

16:42

Семья узнала себя на фото в чужом доме: странная находка озадачила всехВидео

16:38

Российская телеведущая решила окончательно распрощаться с РФ

16:30

"Русский след": покушение на Ермолаева могло стать частью масштабной спецоперации, — СМИ

16:09

Больше никаких "полицейских": лингвисты объяснили, как говорить правильно

16:09

"Путин готов": Трамп назвал срок завершения войны в Украине

15:57

Все сводится к Путину: у Кремля есть только один вариант выхода из войныВидео

15:47

Будет ли Федоров вновь назначен на должность министра обороны — заявление Зеленского

15:35

"Очень истощен": названа причина смерти звезды "Парка Юрского периода"

15:32

30 тысяч долларов за "правильный" раздел имущества: в Киеве задержали адвокатаФото

15:24

Запреты 16 июля: почему в этот день не стоит просить денег у начальника

15:19

Плесень атакует дом летом: ошибка, которую допускают почти все

Реклама
15:17

"В состоянии боевой готовности": у Путина выступили с новыми угрозами ядерным оружием

14:50

"Я не заядлый холостяк": 54-летний певец-воин рассказал, почему не создал семью

14:43

Девушка стала миллионершей в 22 года после "совета" прапрабабушкиВидео

13:47

Антибаллистический щит, 20 млн дронов и удары по РФ: Зеленский назвал цель Украины

13:37

Критическое состояние: Волочкова с черной ногой показалась на больничной койке

13:33

Почему 16 июля нельзя мыть полы в доме: какой церковный праздник

13:23

Всего одна ложка спасет белую одежду: пятна исчезнут без следа

13:22

Агентство по продаже земли "Твоё коло" создаёт нереалистичные ожидания у инвесторов — СМИ

13:10

Терехов: Строительство жилья должно стать локомотивом восстановления экономики

13:06

Зачем использовать фонарик с зеленым светом и в чем его главный секрет

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять