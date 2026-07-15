Путинист придумал интересную схему, чтобы его дети имели паспорт другой страны.

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Филипп Киркоров с детьми / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Какую схему придумал путинист

Как это отразится на его детях

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решился на отчаянный шаг, чтобы его дети имели гражданство другой страны.

Так, по данным российских пропагандистов, Киркоров продал дочери свой особняк в Майами - за $100, в 41 тысячу раз дешевле реальной стоимости. Чтобы гарантировать ей право на гражданство США.

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Дом Киркорова в Майами / Фото Mash

Чтобы дети не были только гражданами террористической России, Киркоров придумал схему: снизил стоимость дома в 41 тысячу раз, сейчас цена его особняка составляет 6,1 млн долларов. Право собственности распределено между четырьмя людьми: сам Киркоров, его сын Мартин, дочь Алла-Виктория и некая женщина. Путинист купил особняк в 2011 году за 4,2 млн долларов.

Двухэтажная резиденция расположена в престижном квартале на улице La Gorce Drive в Майами. Жилая площадь составляет около 734 кв. м. В доме семь спален и семь ванных комнат, на территории: бассейн с плиточной отделкой, джакузи, терраса из кирпича и камня, пассажирский лифт.

Алла Виктория Киркорова "трудный ребенок" / Фото Women.ru

Таким образом дети Киркорова смогут стать гражданами такой ненавистной всеми россиянами Америки и не возвращаться в нищую Россию.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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