Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

Лорак уличили в поддержке украинских военных и теперь массово отменяют в России.

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Ани Лорак отменяют в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

В каких городах не состоится концерт

За что отменяют Лорак

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, скоро не сможет зарабатывать и в своей любимой России.

Теперь ее концерты массово отменяют в городах из-за многих причин. Об этом сама Лорак написала на своей странице в Instagram.

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Концерты Лорак в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске в этом туре не состоятся.

Лорак стали отменять в РФ / Скриншот

По словам организаторов концерта предательницы, со своей стороны они сделали всё необходимое для организации и проведения мероприятий. "Однако по итогам наших обращений, согласование получено не было. В ряде случаев были указаны формальные причины, а во Владивостоке было получено прямое распоряжение Главы города отменить мероприятие", - сказано в посте.

На странице также появился документ, где было указано, что концерт Лорак не состоится из-за ее "неоднозначной позиции" в отношении террористического нападения России на Украину, а также то, что Лорак выступала перед украинскими военными и ранеными, которые защищают Украину от российских оккупантов.

Лорак стали отменять в РФ / Скриншот

Очевидно, что предательская позиция Лорак пришлась не по душе и ее новой родине. Так что ожидаемо, что ее концерты уже отменяют и будут отменять в будущем.

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Ранее Главред сообщал, что в ночь на 2 июня российская армия масштабно атаковала Украину. Основным направлением обстрела стал Киев, который атаковали баллистические ракеты "Циркон", крылатые ракеты Х-101, а также беспилотники.

Ранее также в террористической России популярную российскую телеведущую Аллу Пугачеву, которая не поддержала военное вторжение в мирную Украину, сделали убийцей.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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