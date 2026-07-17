Как использовать порванные колготки: простые лайфхаки для дома и сада

Старые колготки могут заменить десятки полезных вещей в доме. Как использовать старые колготки для уборки, в саду и в повседневных делах.

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Как использовать старые капроновые колготки / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как повторно использовать старые колготки

Чем они пригодятся дома и на огороде

Какие лайфхаки помогут сэкономить

Обычно порванные капроновые колготки и чулки сразу оказываются в мусорном ведре. Однако этот материал практически не разлагается, а в быту и на огороде может заменить немало полезных вещей. Благодаря прочности и эластичности капроновые изделия способны значительно облегчить повседневные дела. Главред расскажет, как дать старым колготкам вторую жизнь.

Как сообщает ТСН, старые капроновые колготки могут стать незаменимыми помощниками как дома, так и на даче.

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Как использовать старые колготки при уборке

Легко убрать пыль в труднодоступных местах

Натяните чулок на линейку или длинную палку, чтобы без труда убрать пыль и грязь из-под холодильника, дивана или шкафа.

Как найти потерянную сережку с помощью пылесоса

Если вы рассыпали бусинки, винтики или потеряли сережку, натяните кусок капрона на трубу пылесоса. Он задержит мелкие предметы и не даст им попасть внутрь пылесоса.

Чем отполировать зеркала без разводов

Капрон прекрасно полирует зеркала, окна и кожаную обувь, не оставляя ворсинок и разводов.

Как быстро очистить кран от известкового налета

Смочите кусок капрона в уксусе, обмотайте им кран и оставьте на несколько минут. После этого налет будет легче удалить.

Как собрать шерсть домашних животных

Наденьте капроновый чулок на руку и проведите им по дивану, креслу или одежде - шерсть быстро соберется на ткани.

Что делать с остатками мыла

Положите мелкие кусочки мыла в капроновый мешочек. Так мыло не будет размокать, и им будет удобнее пользоваться.

Видео о том, как использовать старые капроновые колготки, можно посмотреть здесь:

Резинки для волос своими руками

Нарежьте колготки поперек полосками шириной примерно по 2 см. Получатся мягкие резинки, которые хорошо держат волосы и не повреждают их.

Мешочек для деликатной стирки

Чтобы защитить шелковые или другие деликатные вещи во время стирки, положите их в чулок и завяжите узлом.

Натуральный ароматизатор для шкафа

Благодаря тому, что капрон хорошо пропускает воздух, из него получаются замечательные саше для сушеных трав.

Как защитить дом от моли и комаров

Положите в капроновый мешочек лаванду или розмарин и оставьте его в шкафу - это поможет отпугнуть моль. Базилик или тимьян могут помочь отпугнуть комаров.

Как быстрее высушить обувь

Насыпьте в чулок наполнитель для кошачьего туалета и положите его в влажную обувь на ночь. Такой же мешочек можно оставить в автомобиле, чтобы уменьшить запотевание стекол.

Травяной садик для детей

Наполните чулок опилками, землёй и семенами газонной травы, сформируйте фигурку и регулярно поливайте её. Через несколько дней у неё появятся зелёные "волосы".

Как старые колготки пригодятся на огороде

Мягкие подвязки для растений

Полоски из капрона хорошо тянутся, не врезаются в стебли помидоров, огурцов или других растений. Из них также можно сделать опорные сетки для тыкв или арбузов.

Защита молодых деревьев

Стволы молодых деревьев можно обмотать старыми колготками, чтобы защитить кору от зайцев и мышей зимой.

Сачок и защита почвы в горшках

Из проволоки и капрона легко сделать сачок для очистки пруда или бассейна от листьев. Если же положить кусок капрона на дно цветочного горшка, почва не будет высыпаться через дренажные отверстия.

Самодельный фильтр

Капрон можно натянуть на ведро для процеживания воды, жидких удобрений или старой краски.

Настой для подкормки растений

Чтобы приготовить настой из крапивы или навоза, положите сырье в чулок и опустите в бочку с водой. Затем его будет легко достать.

Удобное замачивание семян

В небольших капроновых мешочках удобно замачивать семена перед посевом.

Как правильно хранить лук и чеснок

Сложите лук или чеснок в чулок, завязывая узел после каждой головки. Так урожай будет хорошо вентилироваться и может храниться свежим до восьми месяцев.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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