"Не могу без Федорова": "Флэш" получил новую должность в команде Зеленского

В пятницу, 17 июля, состоялась встреча Бескрестнова с президентом Владимиром Зеленским.

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Бескрестнов назначен советником президента Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Бескрестнов назначен советником президента Украины

"Флэш" будет заниматься развитием технологических направлений обороны

Эксперт по системам связи Сергей Бескрестнов ("Флэш") назначен советником президента Украины по вопросам технологических направлений обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Бескрестнова Сергея Александровича советником президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны (вне штата)", – говорится в указе. видео дня

В пятницу, 17 июля, состоялась встреча Бескрестнова с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал Telegram-канал главы государства, во время встречи подробно обсудили "все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны".

"Именно технологичность спасает жизни наших воинов и возвращает эту войну домой – в Россию. Важно также всегда своевременно реагировать на военные инновации, происходящие в силах и средствах армии агрессора, исходя из принципа: знаем детали, значит, точно противодействуем. Договорились с Сергеем о максимальном сотрудничестве", – сообщил Владимир Зеленский.

Сергей Бескрестнов сообщил в своем телеграмм-канале дополнительные детали разговора с президентом. По его словам, глава государства предложил ему вернуться в новый состав Министерства обороны, но он отказался.

"Я являюсь членом команды Федорова, я пришел в Минобороны по его приглашению как его личный советник и не могу по моральным соображениям остаться в Минобороны без Михаила. Но война продолжается, и я не могу со своими знаниями оставаться в стороне, ведь от этого выигрывает только враг. Президент предоставляет мне возможности и полномочия укреплять нашу обороноспособность на самом высоком уровне", - написал Бескрестнов.

Он отметил, что назначение советником президента не имеет отношения к политике, но есть возможностью влиять на технологические процессы в оборонной сфере. Также "Флэш" пообещал и дальше сотрудничать с Федоровым в вопросах украинской обороны.

Отметим, в январе 2026 года Сергей Бескрестнов ("Флэш") впервые получил официальный статус, когда новоназначенный на тот момент министр обороны Михаил Федоров предложил "Флэшу" стать его советником. После отставки Федорова "Флэш" перестал быть его советником.

Отставка правительства - последние новости

Как сообщал Главред, 14 июля Верховная Рада 258 голосами одобрила отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически означает отставку всего состава Кабинета министров.

15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. После ухода он обнародовал развернутый отчет о работе команды, перечислив ключевые изменения, которых удалось добиться за время руководства оборонным ведомством, а также отметив направления, где реформы еще не завершены.

16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны. "За" проголосовали 289 народных депутатов, "против" - 1.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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