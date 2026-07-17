Не хулиган и не дебошир: как на украинском назвать нарушителей порядка

У слова "хулиган" на украинском языке есть несколько эквивалентов. Какие слова вместо "хулигана" и "дебошира" рекомендует использовать Александр Авраменко.

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Как назвать хулигана на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Как на украинском языке заменить слова "хулиган" и "дебошир"

Какие точные эквиваленты рекомендует Авраменко

Чем отличаются значения этих слов

Для описания людей, которые нарушают общественный порядок и ведут себя вызывающе, мы часто используем слова "дебошир" и "хулиган". Хотя эти слова давно вошли в обиход, они имеют иноязычное происхождение. В то же время в украинском языке существует немало ярких собственных эквивалентов. Главред расскажет о них подробнее.

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Как отмечает известный лингвист Александр Авраменко, слова "дебошир" и "хулиган" являются заимствованиями. Первое пришло в украинский язык из французского, а второе - из английского. Зато в украинском языке есть собственные колоритные названия, которые позволяют точнее передать характер и поведение человека в зависимости от контекста.

Не только "хулиган": какие украинские слова советует употреблять Авраменко

Каждый украинский эквивалент имеет свой смысловой и эмоциональный оттенок.

Бешкетник - человек, который намеренно нарушает порядок, любит проказничать и устраивать беспорядки.

Шибеник - озорной и непослушный человек, который часто нарушает правила и может причинить кому-то вред.

Разбойник - дерзкий человек, который нередко становится зачинщиком ссор или драк.

Задирака - тот, кто постоянно провоцирует других и легко разжигает конфликты.

Заводяка - человек, который подстрекает других к определенным действиям, шалостям или ссорам.

Шалапут - легкомысленный, беззаботный человек, который нередко ведет себя неосмотрительно.

Шибайголова - смельчак, склонный к рискованным и необдуманным поступкам.

Халамидник - шумный, неряшливый или беспорядочный человек, доставляющий хлопоты окружающим.

Паливода - человек, склонный к неосторожным, рискованным и безрассудным поступкам.

Видео о том, как правильно назвать хулигана на украинском языке, можно посмотреть здесь:

Почему стоит использовать исконно украинские слова

Благодаря богатству украинской лексики можно легко подобрать слово, которое наиболее точно передаст характер человека или его поведение. Использование исконных соответствий не только делает речь более выразительной и естественной, но и помогает избегать лишних заимствований.

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О персоне: Александр Авраменко Александр Авраменко (род. 7 мая 1971 г., Комишуваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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