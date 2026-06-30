Зачем люди кладут мяту в карманы перед прогулкой: хитрый лайфхак

В летний сезон осы и шершни становятся настоящей проблемой для отдыха на природе, но простые природные запахи могут помочь.

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Какие запахи отпугивают ос и шершней / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Какой запах отпугивает ос и шершней

Можно ли полностью защититься от насекомых

Какие эфирные масла можно использовать для защиты от насекомых

В летнее время осы и шершни становятся частыми "спутниками" отдыха на природе, пикников и работы в саду. Их укусы не только болезненны, но и для людей с аллергией могут представлять серьезную опасность. Именно поэтому многие ищут простые способы снизить риск нежелательной встречи с этими насекомыми.

Главред выяснил, какие запахи могут отпугивать ос и шершней, почему они действуют и как правильно вести себя, чтобы не привлекать насекомых.

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Какой запах больше всего не любят осы и шершни

Одним из самых распространенных природных средств считается мята, пишет Planeta.pl. Ее сильный аромат приятен для человека, однако может быть неприятен для ос и шершней.

Некоторые люди перед прогулкой кладут в карман несколько свежих листьев мяты или небольшой пакетик с сушеной мятой. Другой вариант - нанести несколько капель эфирного масла мяты на салфетку или край одежды.

В то же время эксперты отмечают, что мята не гарантирует полной защиты от насекомых, но может сделать место менее привлекательным для них.

Почему сильные запахи могут отпугивать насекомых

Осы и шершни в значительной степени ориентируются с помощью обоняния. Именно поэтому резкие ароматы способны влиять на их поведение и заставлять избегать определенных мест.

Однако природные запахи не являются абсолютной защитой. Они лишь помогают снизить вероятность приближения насекомых.

Какие запахи не любят комары / Инфографика: Главред

Какие еще запахи не нравятся осам

Помимо мяты, осы могут избегать запаха:

уксуса;

чайного дерева;

гвоздики;

лимона;

базилика;

лаванды;

эвкалипта;

майорана;

чеснока;

жареного кофе;

полыни.

Эфирные масла этих растений часто используют для обработки подоконников, террас, беседок или мест отдыха.

Какие растения помогут отпугивать ос

Для балконов, террас и садов рекомендуют высаживать растения, запах которых осы не любят. К ним относятся:

перечная мята;

лаванда;

базилик;

герань;

эвкалипт.

Такие растения могут стать естественным барьером возле мест отдыха.

Смотрите видео о том, какие запахи отпугивают ос:

Как вести себя, чтобы не привлекать ос и шершней

Специалисты советуют не оставлять открытыми сладкие напитки, фрукты и десерты. Также не стоит делать резких движений и пытаться агрессивно отгонять насекомых.

Кроме того, лучше не пользоваться духами с очень сладким или резким ароматом перед отдыхом на природе. Следует быть особенно внимательными возле мусорных контейнеров и фруктовых деревьев.

Почему фруктовые деревья привлекают ос

В июле и августе осы особенно активно слетаются к фруктовым деревьям. Их привлекают перезрелые и опавшие яблоки, сливы, груши и другие плоды, которые начинают бродить.

Если осы каждый год массово появляются во дворе, стоит регулярно убирать опавшие фрукты из-под деревьев. Это поможет сделать участок менее привлекательным для насекомых.

Помогают ли народные методы полностью избавиться от ос

Натуральные средства могут лишь снизить риск появления ос и шершней, но не обеспечивают полной защиты. Если рядом с домом или в саду обнаружено большое гнездо, не стоит пытаться уничтожить его самостоятельно. В таком случае безопаснее обратиться в соответствующие службы или к специалистам по дезинсекции.

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