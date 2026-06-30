Зачем люди кладут мяту в карманы перед прогулкой: хитрый лайфхак

Вы узнаете:
- Какой запах отпугивает ос и шершней
- Можно ли полностью защититься от насекомых
- Какие эфирные масла можно использовать для защиты от насекомых
В летнее время осы и шершни становятся частыми "спутниками" отдыха на природе, пикников и работы в саду. Их укусы не только болезненны, но и для людей с аллергией могут представлять серьезную опасность. Именно поэтому многие ищут простые способы снизить риск нежелательной встречи с этими насекомыми.
Главред выяснил, какие запахи могут отпугивать ос и шершней, почему они действуют и как правильно вести себя, чтобы не привлекать насекомых.
Какой запах больше всего не любят осы и шершни
Одним из самых распространенных природных средств считается мята, пишет Planeta.pl. Ее сильный аромат приятен для человека, однако может быть неприятен для ос и шершней.
Некоторые люди перед прогулкой кладут в карман несколько свежих листьев мяты или небольшой пакетик с сушеной мятой. Другой вариант - нанести несколько капель эфирного масла мяты на салфетку или край одежды.
В то же время эксперты отмечают, что мята не гарантирует полной защиты от насекомых, но может сделать место менее привлекательным для них.
Почему сильные запахи могут отпугивать насекомых
Осы и шершни в значительной степени ориентируются с помощью обоняния. Именно поэтому резкие ароматы способны влиять на их поведение и заставлять избегать определенных мест.
Однако природные запахи не являются абсолютной защитой. Они лишь помогают снизить вероятность приближения насекомых.
Какие еще запахи не нравятся осам
Помимо мяты, осы могут избегать запаха:
- уксуса;
- чайного дерева;
- гвоздики;
- лимона;
- базилика;
- лаванды;
- эвкалипта;
- майорана;
- чеснока;
- жареного кофе;
- полыни.
Эфирные масла этих растений часто используют для обработки подоконников, террас, беседок или мест отдыха.
Какие растения помогут отпугивать ос
Для балконов, террас и садов рекомендуют высаживать растения, запах которых осы не любят. К ним относятся:
- перечная мята;
- лаванда;
- базилик;
- герань;
- эвкалипт.
Такие растения могут стать естественным барьером возле мест отдыха.
Смотрите видео о том, какие запахи отпугивают ос:
Как вести себя, чтобы не привлекать ос и шершней
Специалисты советуют не оставлять открытыми сладкие напитки, фрукты и десерты. Также не стоит делать резких движений и пытаться агрессивно отгонять насекомых.
Кроме того, лучше не пользоваться духами с очень сладким или резким ароматом перед отдыхом на природе. Следует быть особенно внимательными возле мусорных контейнеров и фруктовых деревьев.
Почему фруктовые деревья привлекают ос
В июле и августе осы особенно активно слетаются к фруктовым деревьям. Их привлекают перезрелые и опавшие яблоки, сливы, груши и другие плоды, которые начинают бродить.
Если осы каждый год массово появляются во дворе, стоит регулярно убирать опавшие фрукты из-под деревьев. Это поможет сделать участок менее привлекательным для насекомых.
Помогают ли народные методы полностью избавиться от ос
Натуральные средства могут лишь снизить риск появления ос и шершней, но не обеспечивают полной защиты. Если рядом с домом или в саду обнаружено большое гнездо, не стоит пытаться уничтожить его самостоятельно. В таком случае безопаснее обратиться в соответствующие службы или к специалистам по дезинсекции.
Читайте также:
- Зачем добавлять уксус при варке картофеля - простой лайфхак для хозяек
- Засор в раковине исчезнет за минуты: труба как новая без сантехника и за копейки
- Даже старые пятна от пота не устоят: какая простая смесь действует лучше любой химии
Об источнике: Planeta.pl
Planeta.pl - польский информационно-популярный портал, посвящённый темам экологии, климата, науки и природы. На сайте публикуются новости о глобальном потеплении, защите окружающей среды, научных открытиях, погоде и туризме, а также материалы о животных и природных явлениях.
Ресурс входит в медиагруппу Eurozet и ориентирован на широкую аудиторию, предлагая как новостной, так и познавательный контент о мире и окружающей среде.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред