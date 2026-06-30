Засор в раковине исчезнет за минуты: труба как новая без сантехника и за копейки

Популярный в интернете совет смешивать пищевую соду с уксусом далеко не всегда оказывается эффективным.

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Раскрыт способ прочистки канализационного слива / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Справиться с большинством бытовых засоров помогают кристаллы соды

Популярный совет смешивать соду с уксусом не всегда оказывается эффективным

Если вода в кухонной раковине уходит медленно, а из слива слышится бульканье и появляется неприятный запах, скорее всего, в трубах накопились жир и остатки пищи.

Такой налёт со временем уплотняется, затрудняя прохождение воды и создавая благоприятную среду для неприятных запахов, пишет Express.

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Специалисты советуют не спешить покупать агрессивные химические средства. Справиться с большинством бытовых засоров помогают кристаллы соды (карбонат натрия). При контакте с горячей водой они эффективно расщепляют жировые отложения, благодаря чему загрязнения легче смываются из труб.

При этом популярный в интернете совет смешивать пищевую соду с уксусом далеко не всегда оказывается эффективным. Несмотря на бурную реакцию, такая смесь плохо растворяет плотные жировые пробки, которые чаще всего и становятся причиной засоров.

Чтобы очистить слив, сначала по возможности удалите из раковины стоячую воду. Затем всыпьте в сливное отверстие 2–4 столовые ложки кристаллов соды и залейте их полным чайником кипятка. Оставьте средство действовать минимум на 10–15 минут, после чего снова промойте трубы горячей водой.

Если засор оказался сильным, процедуру можно повторить ещё один или два раза. Такой способ помогает очистить трубы без вызова сантехника и использования едких химических препаратов.

/ Инфографика: Главред

Какой способ лучше всего очищает канализационные трубы

По словам экспертов, одним из самых эффективных методов борьбы с засорами считается гидродинамическая очистка. Во время такой процедуры трубы промывают мощной струёй воды, которая подаётся под высоким давлением с помощью специального оборудования.

Для выполнения работ используют насос, ёмкость с водой и гибкий шланг с насадками, подобранными под конкретный тип загрязнений. Такой способ позволяет удалить жировые отложения, известковый налёт и другой мусор, который со временем скапливается внутри труб.

Специалисты отмечают, что гидродинамическая промывка не только эффективно восстанавливает проходимость канализации, но и не повреждает внутренние стенки труб. Кроме того, после такой очистки вероятность повторного образования засоров существенно уменьшается.

Видео показывает способ устранения засора в раковине

В этом видео авторы показывают, как удалось устранить серьёзный засор в кухонной раковине, из-за которого вода практически перестала уходить в слив. На реальном примере они демонстрируют весь процесс очистки труб и рассказывают, какие способы оказались наиболее действенными.

Для прочистки канализации использовались разные методы: сантехнический трос, вантуз и специальные средства для удаления засоров. Авторы отмечают, что полностью восстановить нормальный слив удалось лишь после последовательного применения всех этих способов.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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