Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Засор в раковине исчезнет за минуты: труба как новая без сантехника и за копейки

Алексей Тесля
30 июня 2026, 18:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Популярный в интернете совет смешивать пищевую соду с уксусом далеко не всегда оказывается эффективным.
канализация, засор, канализационный слив
Раскрыт способ прочистки канализационного слива / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Справиться с большинством бытовых засоров помогают кристаллы соды
  • Популярный совет смешивать соду с уксусом не всегда оказывается эффективным

Если вода в кухонной раковине уходит медленно, а из слива слышится бульканье и появляется неприятный запах, скорее всего, в трубах накопились жир и остатки пищи.

Такой налёт со временем уплотняется, затрудняя прохождение воды и создавая благоприятную среду для неприятных запахов, пишет Express.

видео дня

Специалисты советуют не спешить покупать агрессивные химические средства. Справиться с большинством бытовых засоров помогают кристаллы соды (карбонат натрия). При контакте с горячей водой они эффективно расщепляют жировые отложения, благодаря чему загрязнения легче смываются из труб.

При этом популярный в интернете совет смешивать пищевую соду с уксусом далеко не всегда оказывается эффективным. Несмотря на бурную реакцию, такая смесь плохо растворяет плотные жировые пробки, которые чаще всего и становятся причиной засоров.

Чтобы очистить слив, сначала по возможности удалите из раковины стоячую воду. Затем всыпьте в сливное отверстие 2–4 столовые ложки кристаллов соды и залейте их полным чайником кипятка. Оставьте средство действовать минимум на 10–15 минут, после чего снова промойте трубы горячей водой.

Если засор оказался сильным, процедуру можно повторить ещё один или два раза. Такой способ помогает очистить трубы без вызова сантехника и использования едких химических препаратов.

Как прочистить кухонную раковину
/ Инфографика: Главред

Какой способ лучше всего очищает канализационные трубы

По словам экспертов, одним из самых эффективных методов борьбы с засорами считается гидродинамическая очистка. Во время такой процедуры трубы промывают мощной струёй воды, которая подаётся под высоким давлением с помощью специального оборудования.

Для выполнения работ используют насос, ёмкость с водой и гибкий шланг с насадками, подобранными под конкретный тип загрязнений. Такой способ позволяет удалить жировые отложения, известковый налёт и другой мусор, который со временем скапливается внутри труб.

Специалисты отмечают, что гидродинамическая промывка не только эффективно восстанавливает проходимость канализации, но и не повреждает внутренние стенки труб. Кроме того, после такой очистки вероятность повторного образования засоров существенно уменьшается.

Видео показывает способ устранения засора в раковине

В этом видео авторы показывают, как удалось устранить серьёзный засор в кухонной раковине, из-за которого вода практически перестала уходить в слив. На реальном примере они демонстрируют весь процесс очистки труб и рассказывают, какие способы оказались наиболее действенными.

Для прочистки канализации использовались разные методы: сантехнический трос, вантуз и специальные средства для удаления засоров. Авторы отмечают, что полностью восстановить нормальный слив удалось лишь после последовательного применения всех этих способов.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
По всей Украине вводят графики отключений — когда не будет света 1 июля и почему

По всей Украине вводят графики отключений — когда не будет света 1 июля и почему

19:21Украина
РФ может начать наступление с севера: Сырский предупредил, какая область под угрозой

РФ может начать наступление с севера: Сырский предупредил, какая область под угрозой

19:14Война
РФ атакует Запорожье, под ударом детсад: что известно о количестве жертв и последствиях

РФ атакует Запорожье, под ударом детсад: что известно о количестве жертв и последствиях

18:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кошки в ванной за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кошки в ванной за 33 с

Многодетный отец Макс Чмерковский снова поделился важной новостью

Многодетный отец Макс Чмерковский снова поделился важной новостью

"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сейчас

"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сейчас

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Тельцам - невероятный поворот, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Тельцам - невероятный поворот, Ракам - шанс

Последние новости

20:00

Под Ивано-Франковском нашли идеально сохранившегося мамонта – что с ним сделали

19:53

Кухонный жир растворится на глазах: копеечное средство творит настоящие чудесаВидео

19:22

Зачем добавлять уксус при варке картофеля — простой лайфхак для хозяек

19:21

По всей Украине вводят графики отключений — когда не будет света 1 июля и почему

19:18

Сорняки сгорят за считанные часы: садовник назвал копеечное средство из кухниВидео

Путин объявит мобилизацию, чтобы захватить две области – начштаба БПЛА 93-й ОМБр ДзюбенкоПутин объявит мобилизацию, чтобы захватить две области – начштаба БПЛА 93-й ОМБр Дзюбенко
19:14

РФ может начать наступление с севера: Сырский предупредил, какая область под угрозой

19:10

Почему Пекин может стать ключевым игроком в переговорах с Украиной: Денисенко объяснилмнение

18:55

Переговоры с РФ по окончанию войны: Рейтерович раскрыл вероятный сценарий

18:42

Дом 1920 года купили за бесценок, а дальше произошло невероятноеВидео

Реклама
18:42

Засор в раковине исчезнет за минуты: труба как новая без сантехника и за копейкиВидео

18:40

Виталий Козловский стал хозяином люксового авто

18:31

РФ атакует Запорожье, под ударом детсад: что известно о количестве жертв и последствияхФото

18:26

Даже старые пятна от пота не устоят: какая простая смесь действует лучше любой химии

18:19

Богатые люди массово бегут в секонд-хенд: причина оказалась неожиданной

18:14

"Полина - жалкая": путинистку Гагарину в РФ вывели на чистую воду

18:02

Совсем не "девичник" и "мальчишник": как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:00

Почему Трамп меняет свою позицию в отношении Украины — названы два важных нюанса

17:41

Венгрия выступила против новых правил ЕС для украинцев: о чем заявил Мадьяр

17:31

Консервация может пропасть за несколько дней: что нельзя делатьВидео

17:28

"Наше лето": похудевшая Камалия появилась с Захуром на отдыхеВидео

Реклама
17:26

Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

17:23

"Не можем молчать": в Чехии хотят лишить Зеленского высшей награды страны

17:03

Абрикосы покрылись пятнами: чем обработать деревья перед сбором урожаяВидео

17:01

Никакой не "свьокр": как правильно называть отца мужа на украинском языке

16:40

"ГП "Леса Украины" в 2026 году – это предприятие, которое уже живет по правилам современного корпоративного управления" - Юрий Болоховец

16:37

Секретные объекты ГРУ и не только: ВСУ начали выбивать "российский Starlink", что известноВидео

16:34

Lida Lee призналась в романе с девушкой: "Нигде об этом не говорила"

16:12

Загадка снимка 1937 года: почему люди говорят о машине времени

16:07

ВСУ поразили два ключевых моста для армии РФ: в Генштабе раскрыли подробности

15:56

Тайна трёх букв раскрыта: как на самом деле расшифровывается название "АТБ"Видео

15:54

Хитрая головоломка со спичками, которая запутает даже школьных отличниковВидео

15:48

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз — курс валют на 1 июля

15:41

Какие крышки нельзя использовать для консервирования — советы хозяйкам

15:40

Какие купальники 2026 могут испортить отдых: стилистка назвала коварные тренды

15:16

Популярная украинская актриса стала мамой и показала ребенка

15:10

Почти все сливают остатки в раковину после ужина, не зная последствий

15:09

Важные изменения в июле: какие три знака зодиака получат новые возможности

14:51

Тайные враги и неожиданное богатство: гороскоп Таро для Дев на июль 2026Видео

14:48

Годами работал на РФ: В Киеве задержали "эксминистра энергетики Крыма"

14:46

Встреча с ними может закончиться фатально: какие опасные рыбы живут в УкраинеВидео

Реклама
14:36

Изменения в июле: какие пять знаков зодиака избавятся от стресса и лишних забот

14:30

Гороскоп на завтра, 1 июля: Ракам - теплая встреча, Скорпионам — трудности

14:16

Зачем на самом деле в сталинках делали высокие потолки: объяснение удивит

14:05

Денисенко раскрыла, когда состоится ее вторая свадьба — детали

14:00

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов

13:48

Умоляют уйти: бездомная россиянка терроризирует ресторан в чужой стране

13:46

Даже старый известковый налет на кране отвалится сам: достаточно одного средстваВидео

13:03

"Спасибо за беспокойство": у Пугачевой сообщили о состоянии певицы

12:49

Кусты будут ломиться от ягод: что сделать в июле для более обильного урожаяВидео

12:16

Видят всех насквозь: какие знаки зодиака обладают самой сильной интуицией

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять