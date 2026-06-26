Комары боятся её как огня — что стоит поставить на подоконниках перед сном

Защитить свой дом от комаров можно без использования вредной химии и дорогих фумигаторов.

https://glavred.info/lifehack/komary-boyatsya-ee-kak-ognya-chto-stoit-postavit-na-podokonnikah-pered-snom-10775843.html Ссылка скопирована

Какую зелень нужно выращивать на подоконнике / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какой запах отпугивает комаров

Какие растения действуют как репелленты от комаров

Какие методы уменьшают количество комаров в доме

Летние вечера часто приносят не только тепло и свежий воздух, но и нежелательных гостей — комаров. Они легко проникают в помещение через открытые окна, нарушая сон и создавая дискомфорт. Именно поэтому всё больше людей ищут простые и безопасные способы защиты без использования химических средств.

Главред узнал, какие растения отпугивают комаров.

видео дня

Работают ли природные средства от комаров

Одним из популярных решений является использование обычных растений с резким ароматом, которые можно поставить на подоконник, пишет Planeta.pl. Такой метод считается доступным и естественным способом уменьшить количество насекомых в квартире.

Чаще всего такой метод применяют в вечернее время, когда открытые окна становятся основным путем проникновения комаров в квартиру. Укус насекомого и ночное жужжание не только портят сон, но и могут вызывать дискомфорт в течение всего дня, поэтому натуральные альтернативы остаются популярными.

Смотрите видео с интересными фактами о комарах:

Какое растение стоит поставить на подоконник

Одним из самых известных натуральных "репеллентов" считается мята. Она обладает выраженным ароматом, который приятен для человека, но потенциально неприятен для комаров.

Чаще всего её используют двумя способами: ставят горшок с растением на подоконник или растирают несколько листьев перед сном, оставляя их у открытого окна. Считается, что эфирные масла мяты постепенно насыщают воздух и создают условный "ароматический барьер", который снижает активность насекомых.

Хотя научные данные не гарантируют полной защиты, такой метод часто применяют как дополнительный и безопасный способ в борьбе с комарами.

Какие запахи не любят комары / Инфографика: Главред

Какие запахи ещё могут отпугивать комаров

Комары ориентируются в первую очередь по запаху, поэтому некоторые интенсивные ароматы способны влиять на их поведение или затруднять поиск человека. К наиболее часто упоминаемым природным ароматам относятся:

лаванда;

кошачья мята;

лимонный эвкалипт;

цимбопогон;

герань;

базилик.

Именно эти растения часто используют на балконах, террасах и подоконниках в теплое время года, создавая не только защиту, но и приятную атмосферу в доме.

Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

Как эффективнее уменьшить количество комаров в доме

Эксперты отмечают, что наилучший результат дает не один метод, а их сочетание. Даже самое ароматное растение не гарантирует полной защиты, если окна остаются открытыми без сетки или существуют благоприятные условия для размножения насекомых.

Чтобы уменьшить количество комаров в доме, стоит:

Установить москитные сетки на окна и двери. Не оставлять свет включенным при открытых окнах вечером. Убирать стоячую воду на балконах, в вазонах или во дворе. При необходимости использовать проверенные репелленты.

В совокупности эти простые меры значительно повышают комфорт в летние ночи и помогают уменьшить количество нежелательных "гостей".

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Planeta.pl Planeta.pl — польский информационно-популярный портал, посвящённый темам экологии, климата, науки и природы. На сайте публикуются новости о глобальном потеплении, защите окружающей среды, научных открытиях, погоде и туризме, а также материалы о животных и природных явлениях. Ресурс входит в медиагруппу Eurozet и ориентирован на широкую аудиторию, предлагая как новостной, так и познавательный контент о мире и окружающей среде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред