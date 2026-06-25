Зачем немцы кладут фольгу под ковер: хитрый лайфхак, который удивляет иностранцев

Энтузиасты используют этот материал для решения одной из самых распространенных бытовых проблем.

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Лайфхак с фольгой для улучшения Wi-Fi / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Зачем немцы кладут под ковер фольгу

Действительно ли этот лайфхак работает

В некоторых домах Германии можно заметить странную деталь — куски обычной алюминиевой фольги, выглядывающие из-под ковров. То, что на первый взгляд кажется случайным мусором или забытыми остатками после ремонта, на самом деле является продуманным бытовым трюком.

Энтузиасты используют этот материал для решения одной из самых популярных домашних проблем. Об этом пишет Радио Трек.

Металлическое "зеркало" для беспроводного интернета

По информации популярных блогеров и любителей домашних лайфхаков, фольгу под коврами раскладывают в качестве самодельного экранирующего отражателя для Wi-Fi-сигнала.

Логика этого метода основана на простых физических свойствах:

Направление волн: металл способен отражать радиоволны.

металл способен отражать радиоволны. Уменьшение потерь: фольга работает как своеобразное "зеркало" — она не дает сигналу уходить в пол или к соседям снизу, а направляет его обратно в комнату.

фольга работает как своеобразное "зеркало" — она не дает сигналу уходить в пол или к соседям снизу, а направляет его обратно в комнату. Улучшение покрытия: сторонники этого способа утверждают, что это помогает "выровнять" зону покрытия в квартире и улучшить связь в отдаленных уголках.

Что говорят эксперты: миф или реальность

Несмотря на вирусную популярность этого лайфхака в сети, специалисты относятся к нему скептически. Эффект от такого "экрана" минимален и нестабилен, ведь он полностью зависит от планировки комнаты, толщины стен и точного расположения роутера. Фольга точно не способна заменить качественное оборудование.

Специалисты отмечают, что если интернет работает с перебоями, вместо экспериментов с фольгой лучше воспользоваться проверенными техническими решениями. Стабильный Wi-Fi обеспечат правильное размещение роутера (по центру квартиры и на возвышении), переход на современные стандарты связи или установка специальных усилителей сигнала (ретрансляторов).

Смотрите видео о том, зачем класть фольгу под коврик:

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Об источнике: "Радио Трек" Radiotrek — украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте. Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

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