Секрет матовой и блестящей стороны фольги: на какую из них класть продукты

Многие спорят о том, какая сторона фольги должна быть снаружи.

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Какую сторону фольги использовать / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

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Почему у фольги есть матовая и блестящая стороны

Влияет ли сторона фольги на качество запекания

Фольгу можно найти почти на каждой кухне. Наверное, многие замечали, что одна ее сторона блестящая, а другая — матовая. Именно эта разница часто вызывает много вопросов у людей.

Главред решил разобраться, есть ли разница между матовой и блестящей стороной фольги.

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Почему у фольги есть матовая и блестящая стороны

То, что фольга с двух сторон разная – не случайно. Весь секрет заключается в том, как ее изготавливают, пишет Life.

В частности, металл, который используется для фольги, снова и снова помещается между валиками, чтобы растянуть и сжать его. Этот процесс повторяется много раз, пока не получатся сверхтонкие листы.

При этом сторона листов, которая постоянно соприкасается с валиком, становится более блестящей, чем другая.

"Таким образом, одна сторона постоянно полируется машиной, тогда как другая остается матовой", — говорится в сообщении.

Какая сторона фольги лучше работает

Хотя некоторые профессиональные повара и эксперты считают, что существует определенная разница в эффективности сторон фольги, научно это не доказано.

Две стороны теоретически выполняют свою работу почти одинаково. Поэтому это лишь вопрос личных предпочтений или эстетики, какую из них использовать.

Какая особенность у блестящей стороны фольги

Есть одна особенность, которая минимально отличает две поверхности. Считается, что блестящая сторона фольги лучше отражает свет, чем матовая. Но эта разница минимальна.

Зачем класть фольгу в морозилку / Инфографика: Главред

В какую сторону фольги лучше заворачивать продукты

София Сизова в своем видео в TikTok рассказала, что заворачивать продукты для запекания стоит глянцевой стороной фольги, ведь она лучше отражает тепло. При этом матовая сторона должна оставаться снаружи.

"Блестящая сторона отражает тепло, а матовая поглощает его лучше", — подчеркнула она.

Как правильно использовать фольгу – видео:

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О персоне: София Сизова София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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