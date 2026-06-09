Нужно ли чистить молодой картофель: в одном случае кожура становится опасной

Существует один явный признак, который превращает молодой картофель в опасный продукт.

https://glavred.info/life/nuzhno-li-chistit-molodoy-kartofel-v-odnom-sluchae-kozhura-stanovitsya-opasnoy-10771553.html Ссылка скопирована

Обязательно ли чистить молодой картофель / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Нужно ли чистить молодой картофель перед приготовлением

Какие полезные вещества содержатся в кожуре молодого картофеля

Как быстро очистить молодой картофель без ножа

С наступлением сезона молодого картофеля многие хозяйки задумываются, нужно ли очищать его перед приготовлением. Одни считают, что тонкая кожура содержит больше всего полезных веществ, другие же убеждены, что ее лучше удалять.

Главред узнал, в каких случаях кожуру молодого картофеля лучше удалять.

видео дня

Чем полезна кожура молодого картофеля

Именно в кожуре и непосредственно под ней содержится значительная часть полезных веществ, пишет издание Pysznosci. Она богата калием, клетчаткой, антиоксидантами, органическими кислотами и некоторыми витаминами, в частности группы B и витамином С. Поэтому молодой картофель часто рекомендуют готовить вместе с кожурой, особенно если он выращен на собственном участке или его происхождение не вызывает сомнений.

Кроме того, картофель, приготовленный с кожурой, лучше сохраняет форму, имеет более насыщенный вкус и содержит больше пищевых волокон, которые положительно влияют на пищеварение.

Когда картофель все же стоит очистить

Несмотря на пользу, картофельная кожура может накапливать не только полезные, но и вредные вещества. Особое внимание следует обращать на соланин — природный токсин, концентрация которого наибольшая именно в кожуре и зеленых участках клубня.

Эксперты советуют очищать молодой картофель в следующих случаях:

если неизвестно, где и как его выращивали;

если во время выращивания могли использоваться пестициды;

если клубни имеют зеленоватый оттенок;

если картофель пророс;

если блюдо готовится для маленьких детей.

Также кожуру можно снимать просто из-за личных вкусовых предпочтений.

ТОП-5 сортов картофеля / Инфографика: Главред

Как правильно подготовить молодой картофель

Если вы решили готовить картофель с кожурой, ее нужно очень тщательно вымыть, удалив остатки земли и грязи. Для этого можно использовать щетку или жесткую губку.

Если же картофель нужно очистить, не обязательно срезать кожуру ножом. Хозяйки часто используют простой способ: складывают клубни в пакет с крупной солью и интенсивно встряхивают. После этого картофель достаточно промыть водой.

Смотрите видео о том, как быстро очистить молодой картофель:

Для каких блюд картофель можно использовать с кожурой

Молодой картофель с кожурой часто используют для запекания в духовке, приготовления на гриле, отваривания с укропом и маслом или для салатов. В таких блюдах тонкая кожура практически не ощущается и придает особый вкус.

В то же время для пюре или крем-супов кулинары советуют очищать картофель, чтобы получить более нежную консистенцию блюда.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Pysznosci Pyszności — это название кулинарной книги и одноименного сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред