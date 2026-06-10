Зачем сыпать соль в унитаз: хитрость, которая решит распространенную проблему

О чем вы узнаете:
- Зачем хозяйки насыпают соль в унитаз
- Как соль помогает устранить неприятный запах
- Как правильно использовать этот способ
Соль чаще всего нужна для приготовления пищи, но ее можно использовать и для других бытовых нужд. Этот продукт уже давно применяют при уборке дома. Также он может понадобиться и в ванной комнате. Как использовать соль в ванной комнате, расскажет Главред.
Как рассказывают на tulodz.pl, насыпать соль в унитаз — это простой способ освежить сантехнику и убрать неприятные запахи. Соль обладает полезными свойствами, которые помогают поддерживать чистоту в туалете.
Зачем опытные хозяйки сыплют соль в унитаз
Соль хорошо впитывает влагу и помогает устранить затхлый запах. Кроме того, ее кристаллы действуют как мягкое чистящее средство, которое помогает смыть небольшие отложения с поверхности унитаза.
Этот способ используют тогда, когда из унитаза или слива начинает неприятно пахнуть. Запах обычно появляется из-за грязи, известкового налета или остатков еды, которые скапливаются в трубах. Соль не может полностью заменить промывку всей системы, но подходит для регулярного ухода.
Как правильно использовать этот простой лайфхак
Способ очень прост и не требует покупки специальных средств:
- Насыпьте примерно один стакан обычной соли в унитаз.
- Добавьте немного теплой воды.
- Оставьте все как минимум на 30 минут. Если запах очень сильный, можно подержать смесь дольше.
- Смойте воду и, если нужно, почистите унитаз щеткой.
Не заливайте в унитаз кипяток. Слишком горячая вода может испортить керамику или пластиковые детали канализации.
Почему соль не заменит специальные чистящие средства
Нужно учитывать, что соль не решает всех проблем. Она не сможет пробить сильную пробку в трубах или растворить толстый слой налета так, как это делают специальные химические средства. Однако это безопасный и дешевый способ для регулярного освежения туалета.
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Об источнике: TuLodz.pl
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