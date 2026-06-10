Зачем сыпать соль в унитаз: хитрость, которая решит распространенную проблему

Обычная соль поможет освежить унитаз, устранить неприятный запах и поддерживать чистоту без дорогих средств. Как правильно использовать этот простой лайфхак.

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Зачем сыпать соль в унитаз / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Зачем хозяйки насыпают соль в унитаз

Как соль помогает устранить неприятный запах

Как правильно использовать этот способ

Соль чаще всего нужна для приготовления пищи, но ее можно использовать и для других бытовых нужд. Этот продукт уже давно применяют при уборке дома. Также он может понадобиться и в ванной комнате. Как использовать соль в ванной комнате, расскажет Главред.

Как рассказывают на tulodz.pl, насыпать соль в унитаз — это простой способ освежить сантехнику и убрать неприятные запахи. Соль обладает полезными свойствами, которые помогают поддерживать чистоту в туалете.

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Зачем опытные хозяйки сыплют соль в унитаз

Соль хорошо впитывает влагу и помогает устранить затхлый запах. Кроме того, ее кристаллы действуют как мягкое чистящее средство, которое помогает смыть небольшие отложения с поверхности унитаза.

Этот способ используют тогда, когда из унитаза или слива начинает неприятно пахнуть. Запах обычно появляется из-за грязи, известкового налета или остатков еды, которые скапливаются в трубах. Соль не может полностью заменить промывку всей системы, но подходит для регулярного ухода.

Как правильно использовать этот простой лайфхак

Способ очень прост и не требует покупки специальных средств:

Насыпьте примерно один стакан обычной соли в унитаз.

Добавьте немного теплой воды.

Оставьте все как минимум на 30 минут. Если запах очень сильный, можно подержать смесь дольше.

Смойте воду и, если нужно, почистите унитаз щеткой.

Не заливайте в унитаз кипяток. Слишком горячая вода может испортить керамику или пластиковые детали канализации.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Почему соль не заменит специальные чистящие средства

Нужно учитывать, что соль не решает всех проблем. Она не сможет пробить сильную пробку в трубах или растворить толстый слой налета так, как это делают специальные химические средства. Однако это безопасный и дешевый способ для регулярного освежения туалета.

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