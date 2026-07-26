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Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Виталий Кирсанов
26 июля 2026, 04:00
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Головоломки не только помогают скоротать время, но и отлично тренируют мозг.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки улучшают память, развивают концентрацию и учат замечать детали, которые легко ускользают от взгляда.

Одним из самых популярных упражнений для развития внимательности считаются задачи на поиск отличий. Они заставляют мозг работать активнее, развивая наблюдательность и способность быстро анализировать визуальную информацию.

На этот раз вам предстоит проверить свои способности с помощью изображения пчел. На первый взгляд обе картинки кажутся абсолютно одинаковыми, однако между ними скрыты три отличия, сообщает Jagranjosh.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Не позволяйте первому впечатлению себя обмануть. Чтобы выполнить задание, внимательно изучите каждую деталь изображения и постарайтесь обнаружить все различия всего за 19 секунд.

Подсказка: отличия могут скрываться в цвете, форме или расположении отдельных элементов. Поэтому важно сохранять максимальную сосредоточенность и внимательно осматривать каждую часть картинки.

Удалось найти все три отличия за отведенное время?

Если же обнаружить все различия не удалось, не стоит расстраиваться. Попробуйте еще раз внимательно сравнить изображения или воспользуйтесь подсказкой с правильным ответом, а затем переходите к новым головоломкам, чтобы продолжить тренировать внимание.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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