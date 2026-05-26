Допьете или выльете — сколько дней хранится открытое вино разных сортов

О чем вы узнаете:
- Сколько можно хранить открытое вино
- Почему напиток быстро теряет вкус после открытия
Когда после ужина или праздника в бутылке остается вино, мы часто просто закрываем ее пробкой и оставляем на столе. Однако уже через день-два напиток теряет свой вкус и аромат. Главная причина этого — воздух. Как только вы открываете бутылку, кислород начинает портить вино. Сколько времени есть на то, чтобы допить напиток, и как сохранить его свежим, расскажет Главред.
Сколько можно хранить открытое вино
Красное вино (от 3 до 5 дней)
Как сообщает издание Blikk Rúzs, красное вино хранится дольше всего. Его защищают природные вещества, содержащиеся в кожице винограда. Плотно закройте бутылку пробкой и поставьте в холодильник. Холод замедляет порчу. Перед тем как пить, достаньте бутылку из холодильника за полчаса, чтобы вино нагрелось до комнатной температуры.
Белое и розовое вино (от 2 до 4 дней)
Эти вина более нежные, поэтому их фруктовый аромат исчезает быстрее. Хранить их нужно только в холодильнике и обязательно вертикально. Если положить бутылку горизонтально, площадь контакта с воздухом увеличится, и вино скиснет быстрее.
Игристые вина и шампанское (1–2 дня)
Шампанское портится быстрее всего, потому что из него мгновенно выходят пузырьки газа. Без специальной плотной пробки-зажима игристое вино выдохнется уже на следующее утро. Если закрыть его специальным стоппером и поставить в холод, оно сможет простоять еще один день.
Видео о том, каким бывает вино, можно посмотреть здесь:
Простые хитрости, которые помогут сохранить вкус вина
Не оставляйте бутылку открытой надолго
Не держите ее открытой на столе во время всего застолья — налили в бокалы и сразу вернули пробку на место.
Вакуумный насос реально продлевает жизнь вина
Это простое домашнее устройство, которое выкачивает воздух из бутылки. С ним вино хранится значительно дольше.
Холодильник нужен даже для красного вина
Даже красное вино после открытия нужно держать в холоде, а не в шкафу или на столе.
Как понять, что вино уже пора выливать
Пить старое вино не опасно для здоровья, но оно становится невкусным. Его пора выливать, если:
- появился явный запах уксуса или мокрого картона;
- вкус стал слишком кислым или горьким;
- вино изменило цвет (белое стало слишком желтым, а красное — коричневым).
Об источнике: Blikk Rúzs
Blikk Rúzs — это популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.
