Красное, белое и игристое вино имеют разный срок хранения после вскрытия. Как правильно хранить бутылку, чтобы напиток дольше оставался свежим.

Как долго можно хранить вскрытое вино?

Почему напиток быстро теряет вкус после открытия

Когда после ужина или праздника в бутылке остается вино, мы часто просто закрываем ее пробкой и оставляем на столе. Однако уже через день-два напиток теряет свой вкус и аромат. Главная причина этого — воздух. Как только вы открываете бутылку, кислород начинает портить вино. Сколько времени есть на то, чтобы допить напиток, и как сохранить его свежим, расскажет Главред.

Сколько можно хранить открытое вино

Красное вино (от 3 до 5 дней)

Как сообщает издание Blikk Rúzs, красное вино хранится дольше всего. Его защищают природные вещества, содержащиеся в кожице винограда. Плотно закройте бутылку пробкой и поставьте в холодильник. Холод замедляет порчу. Перед тем как пить, достаньте бутылку из холодильника за полчаса, чтобы вино нагрелось до комнатной температуры.

Белое и розовое вино (от 2 до 4 дней)

Эти вина более нежные, поэтому их фруктовый аромат исчезает быстрее. Хранить их нужно только в холодильнике и обязательно вертикально. Если положить бутылку горизонтально, площадь контакта с воздухом увеличится, и вино скиснет быстрее.

Игристые вина и шампанское (1–2 дня)

Шампанское портится быстрее всего, потому что из него мгновенно выходят пузырьки газа. Без специальной плотной пробки-зажима игристое вино выдохнется уже на следующее утро. Если закрыть его специальным стоппером и поставить в холод, оно сможет простоять еще один день.

Простые хитрости, которые помогут сохранить вкус вина

Не оставляйте бутылку открытой надолго

Не держите ее открытой на столе во время всего застолья — налили в бокалы и сразу вернули пробку на место.

Вакуумный насос реально продлевает жизнь вина

Это простое домашнее устройство, которое выкачивает воздух из бутылки. С ним вино хранится значительно дольше.

Холодильник нужен даже для красного вина

Даже красное вино после открытия нужно держать в холоде, а не в шкафу или на столе.

Как понять, что вино уже пора выливать

Пить старое вино не опасно для здоровья, но оно становится невкусным. Его пора выливать, если:

появился явный запах уксуса или мокрого картона;

вкус стал слишком кислым или горьким;

вино изменило цвет (белое стало слишком желтым, а красное — коричневым).

Об источнике: Blikk Rúzs Blikk Rúzs — это популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

