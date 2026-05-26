Взрывы в Житомирской области: в ОВА раскрыли последствия ночной атаки врага

Дарья Пшеничник
26 мая 2026, 17:44
В местах попаданий вспыхнули пожары, а их тушение затрудняла угроза новых повторных обстрелов.
Удар РФ по Житомирской области 26 мая / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Житомирской области

Главное из новости:

  • Ночной обстрел РФ повредил инфраструктуру Житомирской области
  • В результате удара пострадал один человек

В ночь на 26 мая российский обстрел повредил транспортную инфраструктуру и промышленные объекты Житомирской области. О новых последствиях атаки сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

По словам руководителя области, в местах ударов вспыхнули пожары, а их тушение затрудняла угроза повторных обстрелов. В сообщении уточняется, что спасатели ГСЧС, несмотря на риски, локализовали и ликвидировали огонь. К работе привлекли 41 специалиста и 14 единиц техники, а также офицеров-спасателей общин, которые помогали на местах.

В то же время не обошлось и без раненых.

"В результате вражеской атаки пострадал 56-летний мужчина. Он госпитализирован в медицинское учреждение", — рассказал Бунечко.

По словам главы ОВА, в настоящее время продолжается обследование территорий, поиск взрывоопасных предметов и документирование последствий вражеского удара.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Ночная массированная атака по Украине

Командование Воздушных сил сообщило, что с вечера 25 мая до утра 26 мая россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и направили 122 ударных дрона различных типов — Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы "Пародия". По предварительным данным, силы ПВО сбили или подавили 111 беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано девять прямых попаданий ракет и БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в трех местах.

Атака на Украину — последние новости

Как сообщалось ранее, россияне вновь начали готовиться к комбинированной атаке на Украину. Повышенная опасность сохраняется в ряде областей, включая Киевскую и Одесскую. Регионы могут оказаться под атакой ракет и дронов.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты анонсировали новые удары по Киеву с конкретными целями атак. В МИД России заявили о систематических ударах по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве и призвали иностранцев покинуть столицу Украины.

Как ранее сообщал Главред, во время разрушительной атаки РФ на столицу 24 мая было зафиксировано слишком много ракет. Украинская ПВО не справилась с таким количеством ракет. В то же время, что касается атаки дронами, то Силы обороны продемонстрировали лучшие показатели, чем в среднем за полугодие.

Виталий Иванович Бунечко (род. 6 августа 1973, Сарны, Ровенская область, УССР) — председатель Житомирской областной администрации с 8 августа 2019 года, сообщает Википедия.

