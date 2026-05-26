Почему калина под окном может вызвать слезы: старинные украинские поверья

Марина Иваненко
26 мая 2026, 18:06
Калина считалась сильным оберегом, но возле дома её старались не сажать. Какие народные приметы и суеверия объясняли это правило.
Где лучше посадить калину?

О чем вы узнаете:

  • Почему калину в Украине не сажали возле дома
  • Какие приметы и поверья связаны с калиной
  • Почему куст считали защитой от негатива

Калина — это красивый и полезный куст, который является символом Украины. Раньше ее сажали почти в каждом дворе, но всегда придерживались одного правила: куст не должен расти слишком близко к самому дому. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает ТСН, наши предки верили, что каждое растение наделено своей энергетикой и может влиять на жизнь людей. Для калины обычно выбирали место возле забора, дороги или в конце огорода, и на это было несколько причин.

Люди верили, что калина работает как оберег — она забирает на себя весь сглаз, зависть и прочее зло. Но если посадить ее вплотную к стенам, то весь этот накопленный негатив будет переходить на дом. Поэтому ее сажали на границе участка, чтобы она останавливала беду еще на подходе.

Примета о женских слезах

Красные ягоды калины часто ассоциировались со слезами. Существовало поверье: если куст растет прямо под окном девушки, она не сможет обрести счастье в любви, будет часто плакать или выйдет замуж за нелюбимого.

Приметы о погоде
Приметы о погоде

Тяжелая энергетика

Калину называли "деревом судьбы". Еще наши предки считали, что она притягивает серьезные перемены и испытания. Чтобы в семье не было постоянных ссор и тяжелых жизненных ситуаций, куст старались держать на расстоянии.

Печаль и болезни

Старые кусты калины навевали тоску. Люди замечали, что на них меньше ягод, а птицы не вьют там гнезд. Верили, что такой старый куст под окном может принести в дом грусть, депрессию или болезни.

Рубить калину или полностью отказываться от нее не нужно. Она остается любимым растением, просто для нее выбирали правильное место во дворе — подальше от жилых комнат.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

