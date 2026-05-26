Новый рецепт горячих бутербродов за 17 минут - проще не бывает

Горячие бутерброды — это универсальная закуска, которая спасет от голода, когда времени на приготовление полноценного блюда нет. Оказалось, что их можно готовить не только с колбасой.
Главред узнал, что в TikTok украинская блогерша Кристина поделилась рецептом шикарных горячих бутербродов со шпротами.
Горячие бутерброды со шпротами — рецепт
Ингредиенты:
- Хлеб
- Шпроты 240 г
- Помидоры 2 шт.
- Сыр 120 г
- Майонез 2-3 ст. л.
- Чеснок 3-4 зубчика
- Зелень
Нарезаем хлеб и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Далее смешиваем майонез с чесноком и смазываем им хлеб. Выкладываем ломтики помидоров, шпроты и натертый сыр на бутерброды.
Запекаем закуску в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут. Готовые бутерброды посыпаем измельченной зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@foodblog_kristi Горячие бутерброды со шпротами ? Ингредиенты: • хлеб • шпроты — 1 банка (240 г) • помидоры — 2 шт • сыр — 120 г • майонез "Провансаль" Щедро — 2-3 ст.л • чеснок — 3–4 зубчика • зелень Приготовление: Хлеб нарезать и выложить на противень. Майонез смешать с измельченным чесноком и смазать хлеб. Сверху выложить помидоры и шпроты, посыпать натертым сыром. Запекать в разогретой до 180°C духовке примерно 10–15 минут. Готовые бутерброды посыпать зеленью. Приятного аппетита ? #рецепт#тиктокукраинским♬ PZF Намальована 8.08 - Пацики из Франека
Вас может заинтересовать:
- Дети будут в восторге: рецепт вкусной домашней пиццы из кабачка
- Идеальная бюджетная закуска из кабачка: рецепт очень простой и быстрый
- Закуска из помидоров, которая разлетится на ура: рецепт за 5 минут
Об источнике: foodblog_kristi
foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред