Новый рецепт горячих бутербродов за 17 минут - проще не бывает

Рецепт бутербродов, которые поразят своим вкусом всех.

Рецепт классных горячих бутербродов

Горячие бутерброды — это универсальная закуска, которая спасет от голода, когда времени на приготовление полноценного блюда нет. Оказалось, что их можно готовить не только с колбасой.

Главред узнал, что в TikTok украинская блогерша Кристина поделилась рецептом шикарных горячих бутербродов со шпротами.

Горячие бутерброды со шпротами — рецепт

Ингредиенты:

Хлеб

Шпроты 240 г

Помидоры 2 шт.

Сыр 120 г

Майонез 2-3 ст. л.

Чеснок 3-4 зубчика

Зелень

Нарезаем хлеб и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Далее смешиваем майонез с чесноком и смазываем им хлеб. Выкладываем ломтики помидоров, шпроты и натертый сыр на бутерброды.

Запекаем закуску в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут. Готовые бутерброды посыпаем измельченной зеленью.

Приятного аппетита!

Об источнике: foodblog_kristi foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

