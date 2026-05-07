Закуска, которую съедят в первую очередь: фантастическое блюдо из капусты

Рецепт интересной и недорогой закуски.

https://glavred.info/recipes/zakuska-kotoruyu-sedyat-v-pervuyu-ochered-fantasticheskoe-blyudo-iz-kapusty-10762718.html Ссылка скопирована

Рецепт маринованной капусты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Для приготовления вкусной закуски не обязательно тратить много денег на ингредиенты. Насыщенное вкусами блюдо получится даже из обычной белокочанной капусты, если правильно ее приготовить.

Главред узнал, что рецептом шикарной закуски из капусты в TikTok поделилась украинская блогерша Кристина.

Закуска из капусты — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Капуста 1,5 кг

Чеснок 6-7 зубчиков

Растительное масло 70 мл

Соевый соус 70 мл

Лимонный сок 30 мл

Горчица в зернах 1 ст. л.

Мед 1 ч. л.

Соль 0,5 ч. л.

Черный перец

Паприка

Капусту нарезаем на четвертинки, выкладываем в рукав для запекания и готовим в разогретой до 200 градусов духовке 1,5-2 часа. Тем временем готовим маринад. Смешиваем чеснок, масло, соевый соус, лимонный сок, горчицу, мед, соль, черный перец и паприку.

Когда капуста приготовится, разрезаем ее на небольшие кусочки и поливаем маринадом. Остужаем и ставим в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить закуску из капусты:

@foodblog_kristi Такая капуста получается очень нежной и мягкой ? Ингредиенты: • капуста — 1,5 кг • чеснок — 6–7 зубчиков • растительное масло — 70 мл • соевый соус от ТМ "Щедро" — 70 мл • лимонный сок — 30 мл • горчица в зернах — 1 ст. л • мед — 1 ч. л • соль ~ 0,5 ч. л • черный перец, паприка (у меня копченая) ? Приготовление: Капусту разрезать на четвертинки (вместе с кочаном). Переложить в рукав для запекания и готовить в разогретой до 200°С духовке 1,5–2 часа. Вы можете увидеть подгоревшие листики, но так и должно быть. Для маринада смешать все ингредиенты. Горячую готовую капусту разрезать на кусочки, переложить в форму и полить маринадом. Остудить и поставить в холодильник на ночь. Приятного аппетита ? #рецепт #тиктокукраинской ♬ оригинальная аудиозапись - Простые рецепты

Вас может заинтересовать:

Об источнике: foodblog_kristi foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред