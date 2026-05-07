Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

Анна Ярославская
7 мая 2026, 08:20
Жители Московской области сообщали о пролетах дронов, взрывах и работе ПВО во многих частях региона.
Военно-логистический комплекс
Украинские дроны добрались до военного логистического центра в Подмосковье

Вы узнаете:

  • Какой объект в Подмосковье мог попасть под атаку дронов ночью 7 мая
  • Сколько беспилотников, по версии РФ, атаковали регионы России
  • Почему объект в Наро-Фоминске важен для армии РФ

В ночь на 7 мая в Московской области РФ заметили дроны. В Наро-Фоминске, вероятно, был атакован военно-логистический комплекс "Нара" который принадлежит министерству обороны страны-агрессора.

Как пишет Telegram-канал Astra, жители Московской области сообщали о пролетах дронов, взрывах и работе ПВО во многих частях региона.

Около трех часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы ПВО якобы сбили два БПЛА, летевших на столицу РФ. Позже он добавил, что всего было 11 дронов. По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Telegram-канал Exilenova+ пишет о том, что в Наро-Фоминске Московской области был атакован военно-логистический комплекс "Нара" который принадлежит Министерству обороны РФ.

Справка. Производственно-логистический комплекс (ПЛК) "Нара" — это масштабный, высокотехнологичный военный объект РФ, расположенный в Наро-Фоминске (Московская область) на площади более 180-200 га, на территории военного городка №3. Он предназначен для хранения и распределения военных грузов, обеспечивая автоматизированную логистику для ВС РФ.

Тем временем Минобороны РФ отчиталось, что за ночь были "сбиты 347 украинских БПЛА".

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, над аннексированным Крымом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 5 мая в городе Чебоксары Чувашской республики РФ прогремели взрывы. По предприятию военно-промышленного комплекса ударили украинские ракеты "Фламинго". Также над городом заметили украинские дроны-камикадзе большой дальности "Лютый".

Дрон "Лютый" - основные характеристики

В целом, в ночь на 5 мая в 18 регионах России объявляли ракетную и дроновую опасность. Впервые об угрозе ракет предупреждали в 2000 км от границы с Украиной.

В ночь на 4 мая Москву и Самару атаковали беспилотники. В Москве поврежден жилой комплекс на улице Мосфильмовской. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.

В ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, которые прогремели после двух часов ночи. Под удар, вероятно, попал Туапсинский НПЗ и морской терминал.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны.

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

