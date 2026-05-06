Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

Ключевые тезисы:
- Россияне перестали использовать крылатые ракеты типа Х-101 для ударов по Украине
- Сейчас Россия делает больший акцент на баллистике
- Также оккупанты делают ставку на ударные беспилотники, которые значительно дешевле
Страна-агрессор Россия меняет подход к ракетным ударам по Украине. В частности, оккупанты все меньше полагаются на крылатые ракеты и переориентируются на другие средства поражения. Об этом заявил военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV.
По его словам, сейчас россияне делают больший акцент на баллистике.
"У нас нет достаточного количества средств. Тем более, учитывая последние данные, которые мы получили из США, с Ближнего Востока, у нас есть определенные опасения относительно получения в будущем боекомплекта к системам Patriot. Россияне делают ставку еще на ударные беспилотники. Это дешево, но тоже может нанести большой ущерб", — подчеркнул он.
Эксперт также добавил, что возможности использования россиянами ракет Х-101 ограничены из-за проблем с носителями – самолетами Ту-95.
"Еще в конце 2025 года было известно, что они даже специально перестраивали свой ВПК под поставки комплектующих именно для баллистических ракет. Причем и ракеты С-300, С-400 в последнее время мы не видим их использования в качестве ракет земля-земля. Только в качестве ракет ПВО. Это связано с тем, что они вынуждены тратить ракеты ПВО на обстрелы Украины", – подчеркнул Крамаров.
Угроза массированного удара
Мониторинговые каналы сообщают, что Россия, вероятно, готовится к нанесению массированного ракетного удара по Украине в ближайшие дни.
Отмечается, что РФ планирует наносить удары по Украине ракетами в конце текущей – начале следующей недели.
Кроме того, угроза массированной атаки будет особенно высокой в период с 10 по 12 мая.
Удары РФ по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, 6 мая российские военные нанесли удар дронами по детскому саду в центре Сум. На месте попадания спасатели обнаружили тело женщины. Погибшая – охранница дошкольного учреждения.
5 мая российские оккупанты нанесли удары КАБами и дронами по Запорожью. В результате атаки погибло не менее 12 человек. Один из пострадавших, которого спасатели вытащили из-под завалов, скончался в больнице.
В ночь на 5 мая войска РФ атаковали объект газодобычи в Полтавской области. Когда на место прибыли спасатели ГСЧС и приступили к ликвидации масштабного пожара, враг повторно нанес ракетный удар прямо по людям. В результате циничного удара РФ есть погибшие и много раненых среди спасателей.
Читайте также:
- Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"
- В Харькове дроны РФ нанесли удар по АЗС и автосалону: есть раненые
- "Вероятность очень высока": РФ готовит массированный удар, названы новые цели врага
О персоне: Андрей Крамаров
Андрей Крамаров — офицер резерва ВСУ, военный эксперт.
Согласно его странице в Facebook, ранее работал на должности "главного специалиста" в Национальном банке Украины и юрисконсультом в Ощадбанке.
Изучал международный бизнес в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и право в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред