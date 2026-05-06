Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

Анна Косик
6 мая 2026, 13:13
Глава государства объяснил, какими будут дальнейшие действия Украины.
Зеленский, Путин
Зеленский объяснил, что необходимо для достижения мира / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Что сообщил Зеленский:

  • Россия сорвала объявленное Украиной перемирие
  • Враг атаковал мирные города и не прекратил активные бои на фронте
  • Украина работает над решениями относительно дальнейших шагов

Страна-агрессор Россия 5 мая атаковала Днепр, Запорожье, Краматорск и другие города. Кроме того, враг продолжил активные боевые действия и обстрелы в течение суток. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, такой выбор РФ является очевидным отказом от тишины и сохранения жизней. Поэтому президент констатировал, что российская сторона сорвала режим прекращения огня.

"Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада... По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями", — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Россия должна закончить свою войну. Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство может выйти из бункера и выбрать мир.

"Наши дипломатические предложения находятся у российской стороны, и единственное, что нужно, – это готовность России двигаться к реальному миру", – добавил глава государства.

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая

Главред писал, что, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, объявление Россией временного перемирия 8-9 мая для проведения парада в Москве не означает, что Кремль реально готов к завершению войны.

В ответ Украина предложила ввести режим тишины, который должен был начаться в ночь на 6 апреля, чтобы проверить реальные намерения РФ относительно прекращения огня. А все потому, что Украина четко понимает, что Россия не стремится к прекращению боевых действий или завершению войны, а лишь пытается обеспечить спокойное проведение парада 9 мая.

Перемирие между Украиной и Россией — последние новости

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский в ответ на одностороннее объявление РФ перемирия в войне 8-9 мая для празднования Дня Победы объявил о режиме тишины со стороны Украины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

Впоследствии стало известно, что Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в ночь с 5 на 6 мая. Российские атаки на мирные города продолжались в течение всей ночи.

Враг атаковал Украину менее чем через час после объявленного перемирия. В 00:36 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов-камикадзе в направлении Харьковской области. Впоследствии стало известно о запусках КАБ на север Сумской области, а также в Донецкую область, на север Харьковской области и на Запорожье в сторону областного центра.

