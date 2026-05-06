"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

Россияне массированно атаковали Украину в первые же часы "перемирия".

Россия нарушила режим тишины

Ключевые тезисы:

Россия нарушила прекращение огня

В ночь на 6 мая враг применил 108 дронов и 3 ракеты

Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни

Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в ночь с 5 на 6 мая. Российские атаки продолжались всю ночь. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, в течение ночи и утра российские силы применили 108 беспилотников и 3 ракеты. Утром враг нанес удары по Харькову и Запорожью.

"Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, который поддержали другие государства и международные организации. Это показывает, что Россия отвергает мир, а ее фальшивые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни", - подчеркнул Сибига.

По мнению главы МИД, ситуация требует усиления международного давления на РФ, включая новые санкции и усиленную поддержку Украины во всех сферах.

Советник министра обороны Сергей Стерненко также сообщил о нарушении режима тишины и серии атак по Украине. Он отметил, что в Харькове пострадали два человека и повреждены семь частных домов. В Запорожской области атакован объект промышленной инфраструктуры, по Херсону нанесен удар управляемой авиабомбой, а Кривой Рог подвергся атакам дронов-камикадзе.

"Эти действия агрессора нивелируют объявленное Путиным "перемирие" на 9 мая", - добавил он.

Почему в РФ решили объявить о "перемирии" - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что так называемое "перемирие" России на 9 мая связано не со стремлением к миру, а с желанием обеспечить безопасность пропагандистского парада в Москве.

По его мнению, Кремль пытается преподнести временное прекращение огня как "жест доброй воли", хотя это не имеет отношения к реальному завершению войны. Он также подчеркнул, что Россия фактически демонстрирует страх за собственные праздничные мероприятия, а не готовность к миру.

Перемирие на 9 мая - последние новости

Как сообщал Главред, Россия 4 мая официально объявила о двухдневном "перемирии" в войне против Украины на 8-9 мая по случаю Дня Победы. В российском Минобороны заявили, что ожидают аналогичных шагов от Украины. В то же время в Москве пригрозили "массированным ракетным ударом" по центру Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил о введении режима тишины со стороны Украины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он подчеркнул, что Киев не получал официальных предложений относительно формата прекращения огня.

Аналитики ISW заявили, что угрозы России нанести удар по Киеву в ответ на якобы возможные атаки Украины на Москву во время парада 9 мая свидетельствуют об уязвимости российского тыла и страхе Кремля перед ударами по столице. По оценкам ISW, имеющиеся системы ПВО РФ уже не способны полностью защитить крупные города и критическую инфраструктуру.

О личности: Андрей Сибига Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

