Фальшивый жест: почему на самом деле Путин пытается выторговать тишину 9 мая

Путин предлагает кратковременное перемирие до 9 мая на фоне опасений по поводу безопасности парада в Москве.

В ЦПД объяснили мотивы предложения Путиным о перемирии

Российский диктатор Владимир Путин предлагает кратковременное перемирие на 9 мая, однако это связано скорее с опасениями по поводу проведения пропагандистского парада, чем с реальным стремлением к деэскалации войны.

По словам Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации, подобная инициатива не имеет ничего общего с приближением завершения боевых действий.

"То есть, Путин переживает за парад 9 мая, поэтому решил сделать вид, что готов "прекратить огонь на сутки", и это типа большая услуга? Это же смешно и вообще не имеет ничего общего с приближением окончания войны", — подчеркнул он.

Также в ЦПД отметили, что российский диктатор мог бы полностью остановить войну, однако вместо этого демонстрирует другие приоритеты.

"Коваленко отметил, что диктатор может просто завершить войну, прекратить огонь. Но нет, он переживает за свое пропагандистское мероприятие, потому что не способен гарантировать никакую безопасность даже в Москве. И это пытаются выдать еще и за российскую услугу", — заявил руководитель ЦПД.

Как сообщал Главред, в этом году парад 9 мая в Москве впервые с начала полномасштабной войны пройдет без техники. На Красной площади будет только пешеходная часть.

Кроме того, военный парад в Москве 9 мая 2026 года пройдет без техники. Отказ от демонстрации бронетехники на Красной площади обусловлен усилением атак Украины и тем, что "год не юбилейный". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, что в прошлом году накануне парада 9 мая Россия усилила оборону Москвы. В столицу стянули около 280 систем ПВО, часть из которых перебросили из отдаленных регионов.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

