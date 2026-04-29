"Она не выиграет": Зеленский рассказал, что поможет Украине дожать Россию

Руслан Иваненко
29 апреля 2026, 21:47
Президент подчеркнул необходимость введения более жестких санкций против России для скорейшего завершения войны.
Украина укрепила свои позиции на поле боя / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

  • Украина в лучшей позиции на фронте за 9–10 месяцев
  • Россия не испытывает давления и продолжает войну
  • США должны усилить санкции и давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что ситуация на фронте для Украины улучшилась, однако для завершения войны необходимо усилить международное давление на Россию. Об этом он сказал в интервью Newsmax.

По словам главы государства, сейчас Украина находится в лучшем положении на поле боя, чем в предыдущие месяцы, однако Россия продолжает агрессию из-за отсутствия достаточного влияния со стороны партнеров.

"Россия не чувствует давления. Поэтому Москва считает, что можно продолжать войну, но Россия находится не в сильной позиции — она не выигрывает. За последние 9–10 месяцев мы находимся в лучшей позиции — я имею в виду на поле боя, но в любом случае лучше прекратить войну", — сказал украинский лидер.

Зеленский также обратил внимание на смену фокуса Соединенных Штатов, которые, по его словам, больше сосредоточены на событиях на Ближнем Востоке, особенно в части переговорного процесса. В то же время он подчеркнул, что военная помощь Украине продолжается, а контакты между сторонами происходят ежедневно.

Необходимость давления на Россию

Президент подчеркнул, что одних только переговоров недостаточно для достижения результата.

"Я боюсь, что если мы будем только вести переговоры, Россия не почувствует самого главного, что Америка может нам дать, — давления на них", — отметил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Отдельно глава государства прокомментировал вопрос санкций против России и их влияние на финансирование войны. Он выразил надежду, что США восстановят ограничения в полном объеме.

"Я надеюсь, что Америка возобновит все санкции. Я слышал об этом в СМИ. Думаю, возможно, я ошибаюсь, но министр Беслан сказал, что это не на весь период. Я надеюсь, что они снова их введут", — добавил Зеленский.

Также он отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Венса о сокращении поддержки Украины, подчеркнув, что подобные решения не способствуют укреплению позиций Соединенных Штатов.

Об источнике: Newsmax

Newsmax — это американское новостное и медиаиздание.

Было основано в 1998 году Кристофером Радди.

Включает:

  • веб-сайт (newsmax.com);
  • телеканал Newsmax TV;
  • журналы и цифровые продукты.

Издание считается консервативным / правым (right-wing).

Сосредоточено на политике США, комментариях и мнениях, новостях с выраженной идеологической позицией.

Часто конкурирует с другими правыми СМИ (например, Fox News).

Было объявлено, что весной 2026 года американский канал Newsmax выйдет на украинский рынок. Цель — усилить информационную связь между Киевом и Вашингтоном.

Закрытая презентация состоялась в Киеве в конце февраля 2026 года, на которой присутствовали представители украинской власти, пишет Детектор Медиа.

Реклама

