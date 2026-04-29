'Стоит услышать Москве': Зеленский анонсировал удары более чем на 1500 км

Президент Зеленский подтвердил нанесение ударов на расстоянии 1500 км по территории агрессора.

Украина увеличивает дальность поражения объектов в тылу противника / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина наносит удары по целям в РФ на расстоянии более 1500 км

Расстояние будет увеличиваться

Россия должна прекратить войну и перейти к дипломатии

Украина наносит сокрушительные удары по российским объектам на расстоянии более 1500 километров по прямой. Дальность поражения будет увеличиваться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства заслушал доклад исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары о реализации "дальнобойных санкций" — ударов украинским оружием по важным объектам на территории России. Зеленский поблагодарил СБУ за меткость.

"Расстояние по прямой – более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые украинские ответы на российский террор", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что каждое попадание снижает возможности российской военной промышленности, логистики и нефтяного экспорта, которые финансируют войну против Украины.

"Результаты очевидны для всех. То, что России нужно заканчивать свою войну, тоже очевидно для всех. Пора переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве", - подчеркнул Зеленский.

Удар по объекту РФ на расстоянии более 1500 км / Фото: скриншот

Взрывы и пожары на объектах РФ - последние новости

Напомним, утром 29 апреля в Перми после серии взрывов возник пожар. Сначала его связывали с НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", но впоследствии сообщили о возгорании на объектах "Транснефти".

В Орске местные жители также слышали взрывы и фиксировали работу ПВО, а в районе города появилось задымление. Вероятной целью мог быть нефтеперерабатывающий завод. Отметим, что Орск расположен более чем в 1400 км от украинской границы.

Украинские удары по Туапсинскому НПЗ и другой нефтяной инфраструктуре РФ стали настолько масштабными, что впервые заставили Кремль публично признать последствия атак, сообщили в ISW. После очередного удара 28 апреля в Краснодарском крае объявили чрезвычайное положение, зафиксировали разлив нефти и масштабные пожары.

Как сообщал Главред, по данным партизанского движения "Атэш", после ударов Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре Крыма оккупационные подразделения в районе Голой Пристани испытывают острый дефицит горюче-смазочных материалов. Из-за этого россияне вынуждены реже использовать технику и ограничивать передвижения.

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

