Путин нарушил молчание: серия украинских ударов по Туапсе заставила его отреагировать

Аналитики напоминают, что Кремль обычно не реагирует на украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Кремлю пришлось признать последствия событий в Туапсе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное из новости:

Кремль впервые признает последствия ударов по нефтяным объектам в Туапсе

Спутники фиксируют масштабные пожары на НПЗ

Украина расширяет кампанию ударов в регионе

Украинская серия ударов по российским нефтяным объектам в Туапсе достигла такого уровня интенсивности, что впервые за долгое время заставила Кремль публично отреагировать на последствия атаки. На это обращает внимание Институт изучения войны в своем новом отчете, подчеркивая, что именно масштаб разрушений на Туапсинском НПЗ стал причиной необычной для российского руководства открытости.

Кремль вынужден признать последствия ударов

Аналитики напоминают, что Москва обычно избегает комментариев относительно украинских ударов по своей энергетической инфраструктуре. Однако ночная атака 28 апреля, ставшая уже третьей за месяц, повлекла за собой настолько серьезные последствия, что российский президент и его пресс-секретарь были вынуждены признать сам факт поражения. В Краснодарском крае объявили чрезвычайное положение, подтвердили разлив нефти и начали локализовать новые очаги пожаров.

Параллельно российский лидер провел встречу с министром гражданской обороны Александром Куренковым и направил его в Туапсе для контроля за ликвидацией последствий. Дмитрий Песков признал удар, но заявил, что информация о поврежденных объектах засекречена, одновременно обвинив Украину в "дестабилизации мировых энергетических рынков".

Спутниковые данные подтверждают масштаб разрушений

Спутниковые снимки, обнародованные 28 апреля, зафиксировали масштабные пожары на территории нефтебазы и НПЗ. OSINT-проект "КиберБорошно" сообщил о как минимум четырех горящих резервуарах, отметив, что на этот раз удар пришелся непосредственно на перерабатывающий комплекс. Данные NASA FIRMS подтвердили тепловые аномалии в той части завода, которая ранее не подвергалась ударам.

Предыдущие атаки 16 и 20 апреля, по оценкам аналитиков, могли уничтожить до 24 резервуаров для хранения нефти и повредить еще четыре. После удара 20 апреля, по данным издания Astra, Туапсинский НПЗ приостановил работу своего единственного перерабатывающего комплекса мощностью 12 миллионов тонн в год.

Украинская кампания в Краснодарском крае расширяется

Апрель 2026 года стал месяцем самой масштабной украинской кампании против российской военной, портовой и нефтяной инфраструктуры в Краснодарском крае. Удары наносились по терминалу Шесхарис и фрегату класса "Адмирал Григорович" у Новороссийска, нефтеперекачивающим станциям в Крымске и Тихорецке, порту Ейск, а также по нефтебазе и порту "Нефтеэкспорт" в Туапсе.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по Туапсе — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после очередного удара украинских беспилотников по важным объектам в Туапсе среди местных жителей начались панические настроения. Об этом заявил советник министра обороны Сергей Стерненко.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили атаку на нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский". В ночь на 28 апреля подразделения Сил обороны Украины повторно поразили этот объект в Краснодарском крае, который обеспечивает российские оккупационные войска. Зафиксировано попадание ударных беспилотников, после чего возник пожар.

Ранее дроны также атаковали этот НПЗ, в результате чего были повреждены резервуары с нефтепродуктами. Часть мазута попала в реку Туапсе, а оттуда — в Черное море, что привело к загрязнению побережья курортного города.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

