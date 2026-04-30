Мощный взрыв прогремел возле ТЦК и СП в Белой Церкви — что известно

О чем идет речь в материале:
- В Белой Церкви местный житель бросил гранату во внутренний двор ТЦК и СП
- В результате инцидента пострадавших нет
В городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв возле местного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Местный житель бросил в сторону здания гранату. Об этом сообщает Нацполиция.
"30 апреля, в 18:13 в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина бросил гранату в сторону административного здания ТЦК. Боеприпас взорвался. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Им оказался местный житель. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники полиции Киевской области, патрульные полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении.видео дня
Как уточнила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак в комментарии "Украинской правде", 68-летний местный житель перебросил через забор учреждения боевую гранату РГД-5, которая взорвалась на территории РТЦК.
В результате инцидента никто не пострадал, также не зафиксировано никаких разрушений.
По словам пресс-секретаря, мужчину быстро задержали, а во время обыска у него обнаружили еще две боевые гранаты Ф-1, которые изъяли для проведения экспертизы.
В прокуратуре предполагают, что он мог действовать под влиянием российских спецслужб. Отмечается, что в начале апреля неизвестные лица, вероятно, применили психологическое давление и манипуляции, убедив его принять участие в так называемой проверке защищенности здания РТЦК. Боеприпасы он взял из тайника, оборудованного на территории Белоцерковского района.
Нападения на ТЦК и СП в Украине — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 апреля во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащий ТЦК и СП погиб в результате ножевого ранения в шею.
После этого в Министерстве обороны Украины заявили, что нападения на военных недопустимы и будут тщательно расследоваться, а также подчеркнули необходимость изменений в системе мобилизации, которые планируют внедрить в ближайшее время.
Ранее, 25 декабря 2025 года, в Днепре произошла стычка между гражданским лицом и представителями ТЦК, в результате которой военные получили ранения, сообщала полиция Днепропетровской области.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
