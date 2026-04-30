Мощный взрыв прогремел возле ТЦК и СП в Белой Церкви — что известно

В Белой Церкви произошел взрыв возле здания ТЦК. Задержан местный житель, бросивший гранату в сторону здания, сообщили в полиции Киевской области.

Мощный взрыв прогремел вблизи ТЦК и СП в Белой Церкви

В Белой Церкви местный житель бросил гранату во внутренний двор ТЦК и СП

В результате инцидента пострадавших нет

В городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв возле местного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Местный житель бросил в сторону здания гранату. Об этом сообщает Нацполиция.

"30 апреля, в 18:13 в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина бросил гранату в сторону административного здания ТЦК. Боеприпас взорвался. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Им оказался местный житель. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники полиции Киевской области, патрульные полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении. видео дня

Как уточнила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак в комментарии "Украинской правде", 68-летний местный житель перебросил через забор учреждения боевую гранату РГД-5, которая взорвалась на территории РТЦК.

В результате инцидента никто не пострадал, также не зафиксировано никаких разрушений.

По словам пресс-секретаря, мужчину быстро задержали, а во время обыска у него обнаружили еще две боевые гранаты Ф-1, которые изъяли для проведения экспертизы.

В прокуратуре предполагают, что он мог действовать под влиянием российских спецслужб. Отмечается, что в начале апреля неизвестные лица, вероятно, применили психологическое давление и манипуляции, убедив его принять участие в так называемой проверке защищенности здания РТЦК. Боеприпасы он взял из тайника, оборудованного на территории Белоцерковского района.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 апреля во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащий ТЦК и СП погиб в результате ножевого ранения в шею.

После этого в Министерстве обороны Украины заявили, что нападения на военных недопустимы и будут тщательно расследоваться, а также подчеркнули необходимость изменений в системе мобилизации, которые планируют внедрить в ближайшее время.

Ранее, 25 декабря 2025 года, в Днепре произошла стычка между гражданским лицом и представителями ТЦК, в результате которой военные получили ранения, сообщала полиция Днепропетровской области.

