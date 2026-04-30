'Путин еще не решил': в Кремле вышли с неожиданным заявлением о перемирии

В Кремле обратили внимание на Украину в вопросе о временном прекращении огня.

В ближайшее время Кремль может сообщить важную информацию о предстоящем перемирии

Что сказал Песков:

Путин не принял решение о сроках перемирия

Москва ждет ответа Украины на предложение Путина

Разговор Трампа с Путиным не улучшил обстановку в мире

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление о возможном перемирии к Дню Победы. Об этом сообщили российские СМИ.

По его словам, военный преступник Путин еще не решил, в какие дни будет действовать режим прекращения огня. Но Кремль объявит эти даты, как только будет принято соответствующее решение.

Также Песков подчеркнул, что Москва пока не получила никакой реакции Киева на озвученное диктатором предложение.

Отдельно пресс-секретарь Кремля прокомментировал вчерашний разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, один телефонный звонок не может оздоровить обстановку в мире, поскольку концентрация конфликтов слишком велика.

Перемирие 9 мая — что известно

Напомним, Главред писал, что 29 апреля кремлевский диктатор Путин сообщил президенту США Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы.

Впоследствии президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение Путина о прекращении огня 9 мая. Украинские представители свяжутся с командой США, чтобы уточнить детали.

В ЦПД СНБО также отметили, что Путин предлагает кратковременное перемирие на 9 мая, однако это связано скорее с опасениями по поводу проведения пропагандистского парада, чем с реальным стремлением к деэскалации войны.

О личности: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

