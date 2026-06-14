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Зеленский провел "отличный разговор" с Трампом — о чем говорили

Руслана Заклинская
14 июня 2026, 18:26обновлено 14 июня, 19:03
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Президенты обсудили множество важных вопросов.
Зеленский провел
Зеленский поговорил с Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Что известно:

  • Зеленский разговаривал с Трампом около 35 минут
  • Зеленский поздравил Трампа с 80-летием
  • Обсуждали ситуацию на фронте и возможные шаги для приближения мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры длились около 35 минут. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, переговоры между лидерами длились не менее 30 минут и охватили ряд важных вопросов.

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Во время разговора Зеленский поздравил Трампа с днем рождения, поскольку сегодня американский лидер отмечает 80-летие. Кроме того, стороны обсудили идеи относительно будущих переговорных процессов.

"Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днем рождения, и успели обсудить все самое важное — в том числе идеи относительно переговоров", — отметил собеседник издания.

Советник президента Дмитрий Литвин подтвердил Суспильному, что Зеленский и Дональд Трамп 14 июня поговорили по телефону. По его словам, лидеры стран "говорили обо всем" около 35 минут.

Он добавил, что в целом разговор получился "содержательным". Президент Украины, как отметил Литвин, вскоре сам расскажет подробности.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Зеленский подтвердил разговор с Трампом

Президент Украины заявил, что провел "замечательный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.

"Я поздравил президента Трампа с днем рождения, и мы довольно подробно обсудили много ключевых вещей, среди которых, конечно, мир. Я пожелал президенту Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по прекращению войны России против Украины", — сообщил глава государства в Telegram.

Зеленский также поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины и подчеркнул, что Украина помнит каждый шаг этой поддержки.

"Мы обсудили то, что может помочь приблизить мир сейчас, и я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция", — сообщил президент.

По его словам, обсуждение продолжится во время встречи на саммите G7. Зеленский также добавил, что "есть хорошие идеи", которые могут помочь приблизить мир.

Мирные переговоры — новости по теме

Президент США Дональд Трамп выражал оптимизм относительно перспектив заключения мирного соглашения между Зеленским и Путиным, хотя признавал, что вражда между лидерами препятствует этому процессу. Он подчеркивал, что переговоры сложные, но возможность достичь согласия все еще есть. Все стороны стремятся избежать затяжного конфликта.

Также ранее сообщалось, что США могут инициировать новый этап переговоров с участием Украины, подчеркивая важность сотрудничества Киева с американским Конгрессом и укрепления системы противовоздушной обороны. Зеленский подчеркивал необходимость активной дипломатической работы для достижения устойчивого мира в регионе, что важно для безопасности Европы.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заинтриговал заявлением о возможности переговоров с Россией до начала следующей зимы, отмечая, что Россия теряет инициативу на поле боя, а санкции могут подтолкнуть Кремль к диалогу. Украинский президент подчеркнул ключевую роль Европы в представлении интересов континента на переговорах и необходимость готовности России к серьезным переговорам.

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О личности: Дмитрий Литвин

Дмитрий Литвин — советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций, в прошлом — один из спичрайтеров с начала полномасштабной войны.

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