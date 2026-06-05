В обход позиции Трампа: Палата представителей США одобрила помощь Украине

Документ вряд ли будет рассмотрен в Сенате, который контролируют республиканцы.

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Палата представителей проголосовала за помощь для Украины и санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

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Палата представителей США одобрила помощь Украине

Законопроект приняли в обход позиции Трампа

Сенат вряд ли поддержит документ из-за позиции большинства

Палата представителей США поддержала законопроект о помощи Украине и масштабных санкциях против России. За документ проголосовали 226 конгрессменов, против выступили 195.

Как пишет AP, автором законопроекта является конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс.

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Документ направлен на укрепление американской помощи Украине путем предоставления более 1 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности и восстановления. Он также предусматривает выделение еще 8 миллиардов долларов на оборону Украины в виде займов.

Законопроект также содержит масштабные санкции против ключевых секторов российской экономики.

Помимо финансирования восстановления Украины и санкций против РФ, законопроект предусматривает противодействие российскому влиянию, выделение дополнительной помощи в сфере безопасности странам Балтии.

Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине / скриншот

The Hill отмечает, что документ вынесли на голосование с помощью специальной процедуры петиции в обход комитетов (discharge petition) и благодаря голосам части республиканцев, которые пошли против позиции президента Дональда Трампа.

В частности, к демократам присоединились 18 республиканцев и один независимый конгрессмен Кевин Кайли, чей голос и позволил запустить этот процесс.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Вопрос в том, как именно?" — сказал самый высокопоставленный представитель меньшинства в Комитете по иностранным делам Грегори Микс во время выступления в Палате представителей.

Он призвал Конгресс поддержать "храбрых украинцев, которые борются за свое будущее, предоставить им оружие, необходимое для самозащиты, заставить Кремль заплатить высокую цену за этот аморальный конфликт и привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления".

Законопроект вряд ли пройдет Сенат

Несмотря на успешное голосование в Палате представителей, документ вряд ли будет рассмотрен в Сенате, который контролируют республиканцы. Лидер большинства республиканец Джон Тун крайне редко идет вразрез с позицией Трампа.

Для преодоления процедурной блокировки нужно 60 голосов, а без поддержки Трампа это малореально.

Поддержка Украины со стороны республиканцев упала

Голосование зафиксировало снижение поддержки Украины среди республиканцев: законопроект поддержали лишь 18 членов партии, тогда как в апреле 2024 года за дополнительную помощь Украине проголосовал 101 республиканец.

Республиканцы, выступившие против документа, раскритиковали его за устаревший текст и назвали "чисто партийным декларативным законопроектом", призванным внести раскол в их ряды.

Председатель Комитета по иностранным делам Брайан Маст в письме к однопартийцам заявил, что действия демократов мешают попыткам президента Трампа выступить посредником для завершения войны.

В свою очередь, Микс обвинил республиканцев в ослаблении позиций Украины из-за постоянного блокирования санкций и задержки помощи.

Помощь США Украине / Инфографика: Главред

Параллельно в Сенате с апреля 2025 года остается заблокированной другая инициатива сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Их двухпартийный законопроект предлагает введение санкций против РФ и высоких пошлин для стран, покупающих российскую нефть.

Прогресса в этом вопросе нет из-за споров по поводу формулировок, однако государственный секретарь Марко Рубио на слушаниях 3 мая заявил, что поддерживает инструменты, предусмотренные инициативой Грэма-Блюменталя.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - новости

Как писал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, то "довольно скоро" появятся новости о помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, утвержденной Конгрессом.

США намерены продолжать поддержку Украины и искать новые возможности для предоставления необходимой помощи в защите от российской агрессии. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет после выступления на первом пленарном заседании диалога по безопасности Shangri-La Dialogue.

Он подчеркнул, что Вашингтон уже оказал Киеву значительную помощь и одновременно стимулировал европейских союзников активнее участвовать в поддержке Украины. По словам Хегсета, Украина демонстрирует высокую эффективность в использовании предоставленных ресурсов.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст считает, что Конгресс США вряд ли одобрит новый большой пакет финансовой помощи Украине. По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины происходит "во дворе Европы", поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева.

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Об источнике: The Hill The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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