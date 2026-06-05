Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В обход позиции Трампа: Палата представителей США одобрила помощь Украине

Анна Ярославская
5 июня 2026, 06:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Документ вряд ли будет рассмотрен в Сенате, который контролируют республиканцы.
Военная помощь США
Палата представителей проголосовала за помощь для Украины и санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

Главное:

  • Палата представителей США одобрила помощь Украине
  • Законопроект приняли в обход позиции Трампа
  • Сенат вряд ли поддержит документ из-за позиции большинства

Палата представителей США поддержала законопроект о помощи Украине и масштабных санкциях против России. За документ проголосовали 226 конгрессменов, против выступили 195.

Как пишет AP, автором законопроекта является конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс.

видео дня

Документ направлен на укрепление американской помощи Украине путем предоставления более 1 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности и восстановления. Он также предусматривает выделение еще 8 миллиардов долларов на оборону Украины в виде займов.

Законопроект также содержит масштабные санкции против ключевых секторов российской экономики.

Помимо финансирования восстановления Украины и санкций против РФ, законопроект предусматривает противодействие российскому влиянию, выделение дополнительной помощи в сфере безопасности странам Балтии.

Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине
Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине / скриншот

The Hill отмечает, что документ вынесли на голосование с помощью специальной процедуры петиции в обход комитетов (discharge petition) и благодаря голосам части республиканцев, которые пошли против позиции президента Дональда Трампа.

В частности, к демократам присоединились 18 республиканцев и один независимый конгрессмен Кевин Кайли, чей голос и позволил запустить этот процесс.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Вопрос в том, как именно?" — сказал самый высокопоставленный представитель меньшинства в Комитете по иностранным делам Грегори Микс во время выступления в Палате представителей.

Он призвал Конгресс поддержать "храбрых украинцев, которые борются за свое будущее, предоставить им оружие, необходимое для самозащиты, заставить Кремль заплатить высокую цену за этот аморальный конфликт и привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления".

Законопроект вряд ли пройдет Сенат

Несмотря на успешное голосование в Палате представителей, документ вряд ли будет рассмотрен в Сенате, который контролируют республиканцы. Лидер большинства республиканец Джон Тун крайне редко идет вразрез с позицией Трампа.

Для преодоления процедурной блокировки нужно 60 голосов, а без поддержки Трампа это малореально.

Поддержка Украины со стороны республиканцев упала

Голосование зафиксировало снижение поддержки Украины среди республиканцев: законопроект поддержали лишь 18 членов партии, тогда как в апреле 2024 года за дополнительную помощь Украине проголосовал 101 республиканец.

Республиканцы, выступившие против документа, раскритиковали его за устаревший текст и назвали "чисто партийным декларативным законопроектом", призванным внести раскол в их ряды.

Председатель Комитета по иностранным делам Брайан Маст в письме к однопартийцам заявил, что действия демократов мешают попыткам президента Трампа выступить посредником для завершения войны.

В свою очередь, Микс обвинил республиканцев в ослаблении позиций Украины из-за постоянного блокирования санкций и задержки помощи.

помощь США, инфографика
Помощь США Украине / Инфографика: Главред

Параллельно в Сенате с апреля 2025 года остается заблокированной другая инициатива сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Их двухпартийный законопроект предлагает введение санкций против РФ и высоких пошлин для стран, покупающих российскую нефть.

Прогресса в этом вопросе нет из-за споров по поводу формулировок, однако государственный секретарь Марко Рубио на слушаниях 3 мая заявил, что поддерживает инструменты, предусмотренные инициативой Грэма-Блюменталя.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - новости

Как писал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, то "довольно скоро" появятся новости о помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, утвержденной Конгрессом.

США намерены продолжать поддержку Украины и искать новые возможности для предоставления необходимой помощи в защите от российской агрессии. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет после выступления на первом пленарном заседании диалога по безопасности Shangri-La Dialogue.

Он подчеркнул, что Вашингтон уже оказал Киеву значительную помощь и одновременно стимулировал европейских союзников активнее участвовать в поддержке Украины. По словам Хегсета, Украина демонстрирует высокую эффективность в использовании предоставленных ресурсов.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст считает, что Конгресс США вряд ли одобрит новый большой пакет финансовой помощи Украине. По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины происходит "во дворе Европы", поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева.

Другие новости:

Об источнике: The Hill

The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
санкции новости США Дональд Трамп военная помощь санкции против России война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФ

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФ

08:51Война
Симптом конкуренции: Олещук рассказал, что стоит за антиукраинскими заявлениями в Польше

Симптом конкуренции: Олещук рассказал, что стоит за антиукраинскими заявлениями в Польше

08:10Мнения
Удар РФ по Конотопу: пострадали пять человек, часть города без света и воды

Удар РФ по Конотопу: пострадали пять человек, часть города без света и воды

07:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

Звездная пара аистов Грицик и Одарка временно покинули своих птенцов - что произошло

Звездная пара аистов Грицик и Одарка временно покинули своих птенцов - что произошло

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

Последние новости

08:51

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФ

08:10

Симптом конкуренции: Олещук рассказал, что стоит за антиукраинскими заявлениями в Польшемнение

08:03

Письмо Зеленского Путину: Денисенко объяснил, к чему это приведетмнение

07:29

Удар РФ по Конотопу: пострадали пять человек, часть города без света и воды

06:51

В обход позиции Трампа: Палата представителей США одобрила помощь Украине

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
05:33

Гигант размером с город: ученые найшли самый большой организм на планете, что известноВидео

05:10

Три знака зодиака ждет действительно приятный сюрприз: кому повезет больше всего

04:37

Гороскоп на завтра, 6 июня: Близнецам — напряжение, Львам — финансовый успех

03:27

Умеют убедить кого угодно: четыре знака зодиака, которые всегда добиваются своего

Реклама
02:38

Подпевают и имеют любимые песни: каким животным нравится музыка

02:05

Учёные научились определять срок жизни организма: создан новый тест старения

00:55

В Кремле впервые отреагировали на письмо Зеленского ПутинуФото

00:43

В Киеве демонтировали памятник Булгакову: что будет со скандальным монументом

00:07

Встреча Зеленского с Путиным: громкое заявление Трампа о завершении войны

04 июня, четверг
23:16

Когда и где может состояться встреча Зеленского и Путина — назван важный нюанс

23:10

Лидерство и дисциплина: даты рождения с самым сильным характером

23:07

Одно средство уничтожает черную плесень за минуты: в чем секретВидео

23:04

Живут отдельно: в РФ сообщили, что муж бросил путинистку Валерию

22:57

Путин выдал новые бредни о войне и переговорах, но внезапно сказал правду об "Орешнике"

22:46

Можно ли кормить кошек яйцом: ответ ветеринара удивит многихВидео

Реклама
22:36

Макияж русалки: новый сияющей тренд - роскошь этого лета

22:34

Вербицкий думал, что это стихотворение Шевченко — как был создан украинский гимн

22:22

Корвет РФ взорвали прямо у причала: появились кадры пожара после прилетов

21:35

Разбиты машины, поврежден дом: в Запорожье много пострадавших после атакиФото

21:35

Зеленский отправил Путину открытое письмо — о чем в нем говоритсяФото

21:18

Уничтожение вредителей за один день: как быстро избавиться от муравейника

21:06

Шэрон Стоун назвала вопиющую последнюю каплю, которая разрушила ее брак

21:04

"Атаковали сарай специально": Путин опозорился заявлением об ударе "Орешником" по Белой Церкви

21:03

РФ наращивает число ударов и нашла схему обхода ПВО Украины — CNN

20:49

Как приучить ребенка к горшку: врач назвала идеальный возраст, чтобы снять подгузник

20:26

Уход за чесноком в июне: чем подкормить растение для получения крупных головок

20:09

Украина предложила ФРГ новую схему по ракетам Patriot: в Bloomberg узнали детали

19:56

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

19:43

Регионы будут "плавать": в каких областях ожидаются грозовые дожди

19:27

Пять минут и готово: рецепт вкусной летней закуски из огурцов

19:27

"Так складывается": Сумская заговорила о личной жизни дочери

19:26

Преемник Путина: появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти

19:20

Больше никакой заморозки — как сохранить аромат укропа на всю зиму

19:10

Коваленко раскрыл схему Кремля: как Россия пытается скрыть собственный террормнение

19:02

"Хуже, чем в СССР": какую новую роль Китай приготовил для России и почему россияне уезжают

Реклама
18:47

Как хранить картофель, чтобы он не прорастал до 6 месяцев: неожиданный лайфхак

18:30

Секретный раствор мгновенно убирает пятна с одежды: раскрыт простой фокусВидео

18:21

Пара купила церковь и наткнулась на тайну, которую не может разгадатьВидео

18:11

Недостаточно только проточной воды: как правильно мыть черешню

18:11

Мало кто знает, что означает слово "чикрижити": ответ удивит многих

18:06

Тариф на проезд в Черкассах резко вырастет — сколько придется платить

18:02

"Сердце успокоилось": Никитин раскрыл, почему до сих пор не развелся с Горбачевой

17:51

Подарки с последствиями: какие предметы нельзя отдавать из дома

17:42

Обещали выезд из Украины за $15 тысяч: на Львовщине задержали экс-депутата с сыномФото

17:31

"Россия уже проиграла войну": в СНБО раскрыли первоочередные планы Путина на Украину

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять