Киев ждут хорошие новости: Рубио анонсировал помощь Украине на $400 млн

Военная помощь Украине задерживаются на уровне Пентагона.

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Рубио заявил, что "очень скоро" появятся новости о военной помощи Украине в размере 400 млн долларов / Коллаж: Главред, фото: ОП

О чем сказал Марко Рубио:

Госдепартамент ждет скорых новостей о выделении 400 миллионов долларов

Деньги для Киева пока остаются заблокированными на уровне Пентагона

Конгресс уже утвердил этот крупный пакет финансовой поддержки

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, то "довольно скоро" появятся новости о помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, утвержденной Конгрессом.

Как пишет Reuters, пока что помощь Украине задерживаются на уровне Пентагона.

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В свою очередь, член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон сообщил в соцсети Х, что Палата проголосовала за продолжение рассмотрения петиции о предоставлении военной помощи Украине и введении жестких санкций против России.

"Палата представителей только что проголосовала 218 голосами против 204 за продвижение петиции об оказании военной помощи Украине и введении жестких санкций против России. Голосование по окончательному варианту принятия состоится завтра. Это наш момент Черчилля, и мы должны пройти испытание", - написал Бейкон.

Справка. Выражение "момент Черчилля" означает критический исторический момент, когда требуются мужество, решимость, лидерство и стойкость перед лицом большой угрозы.

Отметим, в конце мая двухпартийная группа сенаторов выступила против задержек со стороны Министерства войны США в отправке $600 млн помощи Украине и другим союзникам в Восточной Европе. Как пишет Associated Press, 22 мая они направили письмо министру войны Питу Хегсету с призывом выделить эти средства.

Во время слушаний в Конгрессе Хегсет сообщил законодателям, что финансирование для Украины было "выделено" и что план расходов вскоре будет направлен законодателям. Однако сенаторы заявляют, что Пентагон не уложился в обещанный срок 15 мая для представления этого плана.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Военная помощь Украине - новости

Как писал Главред, США намерены продолжать поддержку Украины и искать новые возможности для предоставления необходимой помощи в защите от российской агрессии. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет после выступления на первом пленарном заседании диалога по безопасности Shangri-La Dialogue.

Он подчеркнул, что Вашингтон уже оказал Киеву значительную помощь и одновременно стимулировал европейских союзников активнее участвовать в поддержке Украины. По словам Хегсета, Украина демонстрирует высокую эффективность в использовании предоставленных ресурсов.

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине оборудования для зенитно-ракетного комплекса HAWK. Ориентировочная стоимость пакета составляет 108,1 млн долларов.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст считает, что Конгресс США вряд ли одобрит новый большой пакет финансовой помощи Украине. По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины происходит "во дворе Европы", поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева.

Тем временем Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали инициативу генерального секретаря НАТО Марка Рютте о выделении странами-членами Альянса 0,25 % своего ВВП на военную помощь Украине. Инициатива не будет реализована из-за отсутствия единодушной поддержки союзников. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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