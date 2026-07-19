Лунный календарь на 20–26 июля: какой день недели таит в себе скрытую угрозу

Лунный календарь подскажет, в какие дни стоит начинать новые дела, а когда лучше отложить важные решения. Прогноз поможет избежать ошибок в течение недели.

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Лунный календарь на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие дела принесут успех, а каких стоит избегать

Советы лунного календаря помогают правильно планировать дела и избегать ненужных трудностей. Главред расскажет о том, что стоит и чего не следует делать каждый день на этой неделе, чтобы сберечь силы, избежать ошибок и добиться успеха.

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Понедельник, 20 июля

На ТСН говорят, что день принесет много энергии. Появится ощущение, что вам по силам все, но именно из-за этого можно наговорить лишнего или ненароком кого-то обидеть. Направьте свои силы на добрые дела и помощь другим - сделанное добро впоследствии вернется к вам.

Вторник, 21 июля

Удачное время для ремонта, уборки и запуска новых творческих проектов. Главное - творить, а не разрушать. Даже от старых вещей или связей сегодня лучше не избавляться. Сны этой ночи могут подсказать что-то важное о будущем.

Среда, 22 июля

Тяжелый и опасный день. Многие будут чувствовать себя неуверенно, из-за чего возрастает риск стать жертвой мошенников. Не доверяйте тем, кто обещает легкие и быстрые деньги. Полагайтесь на себя, будьте осторожны и проверяйте любую информацию.

Четверг, 23 июля

Сегодня каждое действие или слово может иметь серьезные последствия. Даже доброе дело, совершенное несвоевременно, способно обернуться проблемами. Не пускайте ничего на самотек, внимательно контролируйте работу и домашние дела.

Пятница, 24 июля

Энергетически сильный день, когда можно свернуть горы. Если у вас есть большая цель - начинайте действовать уже сейчас, не отвлекаясь на мелочи и бытовые хлопоты. Это также прекрасное время для поездок, отпуска или командировок.

Суббота, 25 июля

Сегодня полезно делать маленькие приятности: дарить сувениры, говорить комплименты и помогать другим. Но не стоит жаловаться на свои проблемы - никто не решит их за вас. Также избегайте общения с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции, чтобы не испортить себе настроение.

Воскресенье, 26 июля

День, когда могут напомнить о себе старые ошибки, особенно в отношениях с родными или любимыми. Это хороший шанс всё исправить. Если вы взялись за какое-то дело в воскресенье, обязательно доведите его до конца, ведь то, что вы бросите сегодня, скорее всего, так и останется незавершенным.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как инструкцию к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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