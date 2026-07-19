В Ставропольском крае РФ дроны атаковали нефтебазу: объявлена ЧС

Кратко:
- Губернатор Ставропольского края объявил чрезвычайную ситуацию местного уровня
- Из-за детонации "звук слышен в Ставрополе"
В ночь на воскресенье, 19 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Михайловске Ставропольского края (РФ).
OSINT-каналы сообщают, что за последние несколько недель этот объект подвергся атаке уже в третий раз.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за пожаров в промышленной зоне, пишет ASTRA.
По его словам, вблизи Ставрополя отражали атаку беспилотников, в результате которой в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа возникли два очага пожара.
"По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Место происшествия далеко от жилой застройки, угроза жилым домам отсутствует", - отметил российский губернатор.
При этом он добавил, что "из-за пожаров на промышленнах объектах детонируют огнеопасные материалы - звук слышен в Ставрополе".
Михайловская нефтебаза расположена в Шпаковском округе Ставропольского края, недалеко от города Михайловска и хутора Вязники. На объекте принимают, хранят и отгружают нефтепродукты, в частности бензин и дизельное топливо. Нефтебаза имеет важное значение для поставок топлива в Ставропольский край и соседние районы Северного Кавказа.
Смотрите видео атаки на нефтебазу:
Удары по объектам РФ - последние новости
Напомним, "Главред" писал, что в ночь на 10 июля Силы обороны нанесли удар по Ильскому НПЗ - одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Мощность переработки - около 6,6 млн тонн нефти в год.
Накануне бойцы СБУ нанесли удары по двум нефтебазам - в Ставрополе и Твери. Обе находятся примерно в 500 километрах от линии фронта. Также подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по резервному хранилищу для накопления и хранения топлива.
Ранее сообщалось, что в России производство бензина покрывает лишь около 65 % сезонного спроса после ударов украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам.
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Об источнике: Astra
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